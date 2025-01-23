Трамп подписал указ о признании хуситов террористическим движением

В документе указано, что хуситы при поддержке Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), с 2023 г. десятки раз обстреливали военные корабли ВМС США. В 2014–2015 гг. в Йемене хуситы совершили множество нападений на гражданскую инфраструктуру, в том числе, гражданские аэропорты в Саудовской Аравии, атаки в Объединенных Арабских Эмиратах в январе 2022 г. и более 300 обстрелов Израиля с октября 2023 г. Хуситы также более 100 раз нападали на торговые суда, убив по меньшей мере четырёх гражданских моряков и вынудив некоторые торговые суда Красного моря изменить маршрут, что привело к росту мировой инфляции.