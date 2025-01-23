Трамп подписал указ о признании хуситов террористическим движением
Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Ансар Аллах» (хуситы) иностранной террористической организацией. Текст документа опубликован на сайте Белого дома.
В документе указано, что хуситы при поддержке Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), с 2023 г. десятки раз обстреливали военные корабли ВМС США. В 2014–2015 гг. в Йемене хуситы совершили множество нападений на гражданскую инфраструктуру, в том числе, гражданские аэропорты в Саудовской Аравии, атаки в Объединенных Арабских Эмиратах в январе 2022 г. и более 300 обстрелов Израиля с октября 2023 г. Хуситы также более 100 раз нападали на торговые суда, убив по меньшей мере четырёх гражданских моряков и вынудив некоторые торговые суда Красного моря изменить маршрут, что привело к росту мировой инфляции.
«Деятельность хуситов угрожает безопасности американских граждан и военнослужащих на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших региональных партнеров и стабильности мировой морской торговли», – говорится в документе.
10 января представитель хуситов заявил о нанесении ударов по Тель-Авиву с помощью беспилотников. Армия Израиля в тот же день сообщила, что нанесла в ответ на атаки хуситов удар по Йемену. 18 января йеменские хуситы атаковали здание минобороны Израиля в районе Яффо в Тель-Авиве. Армия обороны Израиля в ответ сообщила, что ракета была успешно сбита израильской ПВО, осколки упали в городах недалеко от Иерусалима, не причинив ущерба.