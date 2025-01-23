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Трамп подписал указ о признании хуситов террористическим движением

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Ансар Аллах» (хуситы) иностранной террористической организацией. Текст документа опубликован на сайте Белого дома.

В документе указано, что хуситы при поддержке Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), с 2023 г. десятки раз обстреливали военные корабли ВМС США. В 2014–2015 гг. в Йемене хуситы совершили множество нападений на гражданскую инфраструктуру, в том числе, гражданские аэропорты в Саудовской Аравии, атаки в Объединенных Арабских Эмиратах в январе 2022 г. и более 300 обстрелов Израиля с октября 2023 г. Хуситы также более 100 раз нападали на торговые суда, убив по меньшей мере четырёх гражданских моряков и вынудив некоторые торговые суда Красного моря изменить маршрут, что привело к росту мировой инфляции.

«Деятельность хуситов угрожает безопасности американских граждан и военнослужащих на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших региональных партнеров и стабильности мировой морской торговли», – говорится в документе.

10 января представитель хуситов заявил о нанесении ударов по Тель-Авиву с помощью беспилотников. Армия Израиля в тот же день сообщила, что нанесла в ответ на атаки хуситов удар по Йемену. 18 января йеменские хуситы атаковали здание минобороны Израиля в районе Яффо в Тель-Авиве. Армия обороны Израиля в ответ сообщила, что ракета была успешно сбита израильской ПВО, осколки упали в городах недалеко от Иерусалима, не причинив ущерба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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