«Хамас» считает Израиль ответственным за сбои в выполнении сделки по Газе

25 января канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила, что не позволит мирным жителям вернуться на север Газы до тех пор, пока не будет решен вопрос об освобождении израильской пленной Арбель Йехуд. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что «Хамас» нарушил условие сделки по приоритетному освобождению гражданских женщин. Он заверил, что израильские власти будут настаивать на освобождении Йехуд, Шири Бибас и ее детей Кфира и Ариэля. Судьба последних вызывает у Израиля «серьезные опасения».