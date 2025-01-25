«Хамас» считает Израиль ответственным за сбои в выполнении сделки по Газе
Радикальная палестинская группировка «Хамас» возложила на власти Израиля ответственность за возможные сбои в реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников и его последствия. Об этом сообщила группировка в своем Telegram-канале.
Заявление было сделано на фоне запрета палестинцам вернуться на север анклава.
25 января канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила, что не позволит мирным жителям вернуться на север Газы до тех пор, пока не будет решен вопрос об освобождении израильской пленной Арбель Йехуд. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что «Хамас» нарушил условие сделки по приоритетному освобождению гражданских женщин. Он заверил, что израильские власти будут настаивать на освобождении Йехуд, Шири Бибас и ее детей Кфира и Ариэля. Судьба последних вызывает у Израиля «серьезные опасения».
Al Jazeera со ссылкой на источник в палестинской группировке писала, что боевики проинформировали посредников, что Йехуд жива и будет возвращена Израилю 1 февраля. По утверждениям представителя «Хамаса», женщина является военной и проходила подготовку в армии.
В тот же день «Хамас» передал Израилю четырех израильских заложниц – военнослужащих Карину Ариеву, Даниэллу Гильбоа, Нааму Леви и Лири Альбаг, похищенных боевиками 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил 200 палестинских заключенных.
19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в анклаве и освобождении заложников между «Хамасом» и Израилем. Израилю были переданы пленные Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.