Туск раскритиковал Маска за высказывания о вине за преступления нацистов

25 января Маск по видеосвязи принял участие в предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии». Немецкий журнал Der Spiegel писал, что Маск подтвердил свою поддержку партии АдГ. По словам бизнесмена, «очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы». По его словам, «немецкая культура» насчитывает «тысячи лет», римский полководец Юлий Цезарь был «впечатлен» боевым духом германских племен.