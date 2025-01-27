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Туск раскритиковал Маска за высказывания о вине за преступления нацистов

Ведомости

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал слова американского предпринимателя Илона Маска о том, что жителям Германии не следует чувствовать вину за преступления нацистов. Об этом он написал в соцсети Х.

«Слова о «Великой Германии» и «необходимости забыть вину Германии за преступления нацистов», которые мы услышали от главных действующих лиц митинга АдГ, звучали слишком знакомо и зловеще. Особенно за несколько часов до годовщины освобождения Освенцима», – написал польский премьер.

25 января Маск по видеосвязи принял участие в предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии». Немецкий журнал Der Spiegel писал, что Маск подтвердил свою поддержку партии АдГ. По словам бизнесмена, «очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы». По его словам, «немецкая культура» насчитывает «тысячи лет», римский полководец Юлий Цезарь был «впечатлен» боевым духом германских племен.

«Боритесь за великое будущее Германии», — сказал Маск.

Предприниматель посетовал, что «слишком много внимания уделялось прошлой вине» и что пришло время оставить это позади.

«Дети не должны быть виноваты в грехах своих прадедов», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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