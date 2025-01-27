Туск раскритиковал Маска за высказывания о вине за преступления нацистов
«Слова о «Великой Германии» и «необходимости забыть вину Германии за преступления нацистов», которые мы услышали от главных действующих лиц митинга АдГ, звучали слишком знакомо и зловеще. Особенно за несколько часов до годовщины освобождения Освенцима», – написал польский премьер.
25 января Маск по видеосвязи принял участие в предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии». Немецкий журнал Der Spiegel писал, что Маск подтвердил свою поддержку партии АдГ. По словам бизнесмена, «очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы». По его словам, «немецкая культура» насчитывает «тысячи лет», римский полководец Юлий Цезарь был «впечатлен» боевым духом германских племен.
«Боритесь за великое будущее Германии», — сказал Маск.
Предприниматель посетовал, что «слишком много внимания уделялось прошлой вине» и что пришло время оставить это позади.
«Дети не должны быть виноваты в грехах своих прадедов», – сказал он.