Правительство планирует поддержать изменение порядка призыва на военную службу
Правительство России планирует поддержать законопроект, изменяющий порядок призыва граждан на военную службу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правительстве. Этот документ был утвержден на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 27 января. Законопроект предусматривает, что решения о призыве, не исполненные в период проведения призыва, будут выполняться в последующие периоды призыва в течение одного года со дня принятия решения.
Законопроект был подготовлен председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Также предусматривается возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения и в нескольких муниципальных районах или округах. Реализация этого законопроекта позволит сократить количество должностных лиц, задействованных в процессе призыва, включая врачей-специалистов, которые востребованы в муниципальной системе здравоохранения для медицинского освидетельствования призывников.
Это также снизит потребность в обеспечении врачей медицинским оборудованием и повысит уровень организации призыва.В проекте отзыва отмечается, что наименование законопроекта не соответствует его содержанию в части регулирования вопросов организации призыва граждан на военную службу. Но правительство поддерживает законопроект с учетом этого замечания.