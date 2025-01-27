Правительство планирует поддержать изменение порядка призыва на военную службу

Правительство России планирует поддержать законопроект, изменяющий порядок призыва граждан на военную службу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правительстве. Этот документ был утвержден на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 27 января. Законопроект предусматривает, что решения о призыве, не исполненные в период проведения призыва, будут выполняться в последующие периоды призыва в течение одного года со дня принятия решения.