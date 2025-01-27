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В Калифорнии могут начать сбор подписей за выход из США в 2028 году

Ведомости

Госсекретарь Калифорнии Ширли Вебер одобрила кампанию по сбору подписей под петицией о проведении голосования о выходе штата из состава США. Об этом сообщает Newsweek.

Группа Calexit, выступающая за независимость Калифорнии, назвала победу Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре «атакой на все, что волнует Калифорнию», и заявила, что это укрепило аргументы штата в пользу отделения. Чтобы включить голосование за независимость в избирательный бюллетень Калифорнии в 2028 г., участники кампании должны собрать 546 651 подпись и представить их в окружные избирательные органы до 22 июля 2025 г.

Вопрос, предложенный кампанией, звучит так: «Должна ли Калифорния выйти из состава Соединенных Штатов и стать свободной и независимой страной?»

По мнению организаторов кампании, если в голосовании примут участие не менее 50% зарегистрированных калифорнийских избирателей и не менее 55% участников проголосуют «за», то это будет «вотумом недоверия Соединенным Штатам Америки» и «выражением воли народа Калифорнии стать независимым штатом». Издание отмечает, что результаты голосования не будут иметь обязательной юридической силы и федеральное правительство не будет обязано соблюдать его итоги.

Конституция США не предусматривает механизма отделения штатов. В 1869 г. после гражданской войны Верховный суд постановил, что акт о принятии штата является окончательным и «не подлежит пересмотру или отмене, кроме как в результате революции или по согласию штатов».

Калифорния – самый богатый и самый густонаселенный штат США. Согласно отчету о развитии мировой экономики Международного валютного фонда за 2023 г., Калифорния занимает пятое место в мире по величине экономики, уступая Японии и опережая Индию и Великобританию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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