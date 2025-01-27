В Калифорнии могут начать сбор подписей за выход из США в 2028 году
Госсекретарь Калифорнии Ширли Вебер одобрила кампанию по сбору подписей под петицией о проведении голосования о выходе штата из состава США. Об этом сообщает Newsweek.
Группа Calexit, выступающая за независимость Калифорнии, назвала победу Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре «атакой на все, что волнует Калифорнию», и заявила, что это укрепило аргументы штата в пользу отделения. Чтобы включить голосование за независимость в избирательный бюллетень Калифорнии в 2028 г., участники кампании должны собрать 546 651 подпись и представить их в окружные избирательные органы до 22 июля 2025 г.
Вопрос, предложенный кампанией, звучит так: «Должна ли Калифорния выйти из состава Соединенных Штатов и стать свободной и независимой страной?»
По мнению организаторов кампании, если в голосовании примут участие не менее 50% зарегистрированных калифорнийских избирателей и не менее 55% участников проголосуют «за», то это будет «вотумом недоверия Соединенным Штатам Америки» и «выражением воли народа Калифорнии стать независимым штатом». Издание отмечает, что результаты голосования не будут иметь обязательной юридической силы и федеральное правительство не будет обязано соблюдать его итоги.
Конституция США не предусматривает механизма отделения штатов. В 1869 г. после гражданской войны Верховный суд постановил, что акт о принятии штата является окончательным и «не подлежит пересмотру или отмене, кроме как в результате революции или по согласию штатов».
Калифорния – самый богатый и самый густонаселенный штат США. Согласно отчету о развитии мировой экономики Международного валютного фонда за 2023 г., Калифорния занимает пятое место в мире по величине экономики, уступая Японии и опережая Индию и Великобританию.