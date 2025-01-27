В Калифорнии могут начать сбор подписей за выход из США в 2028 году

Группа Calexit, выступающая за независимость Калифорнии, назвала победу Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре «атакой на все, что волнует Калифорнию», и заявила, что это укрепило аргументы штата в пользу отделения. Чтобы включить голосование за независимость в избирательный бюллетень Калифорнии в 2028 г., участники кампании должны собрать 546 651 подпись и представить их в окружные избирательные органы до 22 июля 2025 г.