Бывшая советница Рейгана Сюзанн Масси скончалась в США на 95-м году жизни

В 1984-1988 гг. была советником Рейгана по отношениям с СССР. По ее словам, американский лидер встречался с ней не менее 17 раз, часто наедине, и подробно расспрашивал о русской культуре. От нее он узнал русскую поговорку «Доверяй, но проверяй», прочно вошедшую в обиход американской дипломатии. Масси также участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 гг.