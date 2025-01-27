Бывшая советница Рейгана Сюзанн Масси скончалась в США на 95-м году жизни

Бывшая советница Рейгана Сюзанн Масси скончалась в США на 95-м году жизниОна консультировала лидера США по вопросам, связанным с СССР
Бывшая неформальная советница экс-президента Рональда Рейгана по СССР Сюзанн Масси скончалась в понедельник утром в США. Об этом полномочный представитель Масси в России Балтазар Шальденбранд сообщил «Ведомостям».
«Сегодня утром пришла печальная новость из США. Сюзанн Масси скончалась, об этом сообщила дочь Сюзанн Масси Лиз Масси. Вместе с остальными детьми Сюзанн Лиз Масси хотят развеять часть праха Сюзанн Масси в Павловске (г. Санкт-Петербург), и мы обязаны продолжить работу по передаче ее личного архива в Президентскую библиотеку в Санкт-Петербурге, как и завещала Сюзанн Масси», – сказал он.
В декабре 2021 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Масси российского гражданства.
В мае того же года года Масси в эфире НТВ обратилась к Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство. По словам Масси, она посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела.
Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 г. в семье швейцарского дипломата. Она окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже.
В 1984-1988 гг. была советником Рейгана по отношениям с СССР. По ее словам, американский лидер встречался с ней не менее 17 раз, часто наедине, и подробно расспрашивал о русской культуре. От нее он узнал русскую поговорку «Доверяй, но проверяй», прочно вошедшую в обиход американской дипломатии. Масси также участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 гг.