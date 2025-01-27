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Бывшая советница Рейгана Сюзанн Масси скончалась в США на 95-м году жизни

Она консультировала лидера США по вопросам, связанным с СССР
Ведомости

Бывшая неформальная советница экс-президента Рональда Рейгана по СССР Сюзанн Масси скончалась в понедельник утром в США. Об этом полномочный представитель Масси в России Балтазар Шальденбранд сообщил «Ведомостям».

«Сегодня утром пришла печальная новость из США. Сюзанн Масси скончалась, об этом сообщила дочь Сюзанн Масси Лиз Масси. Вместе с остальными детьми Сюзанн Лиз Масси хотят развеять часть праха Сюзанн Масси в Павловске (г. Санкт-Петербург), и мы обязаны продолжить работу по передаче ее личного архива в Президентскую библиотеку в Санкт-Петербурге, как и завещала Сюзанн Масси», – сказал он.

В декабре 2021 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Масси российского гражданства.

В мае того же года года Масси в эфире НТВ обратилась к Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство. По словам Масси, она посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела.

Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 г. в семье швейцарского дипломата. Она окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже.

В 1984-1988 гг. была советником Рейгана по отношениям с СССР. По ее словам, американский лидер встречался с ней не менее 17 раз, часто наедине, и подробно расспрашивал о русской культуре. От нее он узнал русскую поговорку «Доверяй, но проверяй», прочно вошедшую в обиход американской дипломатии. Масси также участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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