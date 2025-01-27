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Израиль готов сотрудничать с Россией по восстановлению сектора Газа

Ведомости

Израиль готов сотрудничать с Россией по вопросу восстановления инфраструктуры и жизненных условий жителей сектора Газа, заявила в интервью ТАСС израильский посол в Москве Симона Гальперин.

«Так же, как мы и работали с Россией, чтобы предоставить медицинскую гуманитарную помощь, которую мы помогли послать в сектор Газа», – напомнила Гальперин, отвечая на вопрос журналистов ТАСС о возможном сотрудничестве России и Израиля в районе Газы.

19 января между палестинской группировкой «Хамас» и Израилем вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных. В рамках первого этапа соглашения планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.

Израиль и Россия также проводят совместную работу над освобождением выходца из Донбасса Максима Харкина и еще двоих заложников без российского гражданства, удерживаемых боевиками «Хамаса», сообщала ранее Гальперин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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