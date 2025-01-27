Израиль готов сотрудничать с Россией по восстановлению сектора Газа
Израиль готов сотрудничать с Россией по вопросу восстановления инфраструктуры и жизненных условий жителей сектора Газа, заявила в интервью ТАСС израильский посол в Москве Симона Гальперин.
«Так же, как мы и работали с Россией, чтобы предоставить медицинскую гуманитарную помощь, которую мы помогли послать в сектор Газа», – напомнила Гальперин, отвечая на вопрос журналистов ТАСС о возможном сотрудничестве России и Израиля в районе Газы.
19 января между палестинской группировкой «Хамас» и Израилем вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных. В рамках первого этапа соглашения планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.
Израиль и Россия также проводят совместную работу над освобождением выходца из Донбасса Максима Харкина и еще двоих заложников без российского гражданства, удерживаемых боевиками «Хамаса», сообщала ранее Гальперин.