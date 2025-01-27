Израиль готов сотрудничать с Россией по восстановлению сектора Газа

«Так же, как мы и работали с Россией, чтобы предоставить медицинскую гуманитарную помощь, которую мы помогли послать в сектор Газа», – напомнила Гальперин, отвечая на вопрос журналистов ТАСС о возможном сотрудничестве России и Израиля в районе Газы.