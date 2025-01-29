Комитет ГД выступил за ратификацию конвенции по морскому оборудованию
Комитет Госдумы по международным делам поддержал ратификацию конвенции о международной организации по морским средствам навигационного оборудования, следует из думской базы данных.
Вопрос предлагается рассмотреть на пленарном заседании 13 февраля.
Законопроект о ратификации конвенции внесло в Госдуму правительство России в декабре 2024 г. Как цель обозначалось объединение правительств и организаций, связанных с эксплуатацией морских средств навигационного оборудования.
Тогда научно-экспертный совет Морской коллегии призывал к скорейшей ратификации конвенции, отмечалось в документе.