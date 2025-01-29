Меликов рассказал Путину о росте зарплат в Дагестане

В реальном выражении зарплаты выросли на 4,1-4,2%, добавил глава Дагестана: «Но вы знаете, что мы большую работу проводим, – и она, конечно, не одного года касается, – по выводу из серых схем большого количества предпринимателей, которые работают в различных сферах».