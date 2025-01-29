Меликов рассказал Путину о росте зарплат в Дагестане
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что средняя зарплата в регионе в номинальном значении выросла на 15%, в реальном – на 4,2%. Фрагмент встречи привела пресс-служба Кремля.
«Самое главное, что нам удалось сдвинуть с места и начать динамику повышения заработной платы. Заработная плата в среднем по экономике выросла на 15% и сегодня составляет более 40 000 руб.», – сказал Меликов.
В реальном выражении зарплаты выросли на 4,1-4,2%, добавил глава Дагестана: «Но вы знаете, что мы большую работу проводим, – и она, конечно, не одного года касается, – по выводу из серых схем большого количества предпринимателей, которые работают в различных сферах».
Путин в июне 2023 г. посетил город Дербент в Дагестане, где провел совещание по вопросам развития туризма на Северном Кавказе и встретился с Меликовым. Обсуждались социально-экономическое развитие республики, поддержка военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, и их семей.
В июле того же года президент объявил о выделении 5 млрд руб. Дагестану. Республика получила средства на реконструкцию уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса.