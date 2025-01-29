Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в последнее время крупные европейские страны не защищены от вмешательства во внутренние дела. Так Песков прокомментировал сообщения о том, что в Словакии действуют группы иностранных экспертов, связанные с событиями на майдане и в Грузии, с целью свержения власти.