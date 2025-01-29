МИД Словакии выразил протест послу Украины
Министерство иностранных дел Словакии провело встречу с послом Украины в Словакии Мирославом Кастраном, в ходе которой выразило протест, сообщает Aktuality.
Как стало известно, МИД Словакии выразил протест в связи с заявлениями, которые были сделаны украинской стороной и которые Братислава расценила как вмешательство во внутренние дела страны. При этом не уточняется, о каких заявлениях идет речь.
28 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вся помощь Киеву от Евросоюза будет заблокирована в случае, если президент Украины Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через Украину в Европу.
На пресс-конференции 22 января Фицо заявил, что оппозиция не стремится к честной политической борьбе, и власти осведомлены о планах по захвату правительственных учреждений. За группой экспертов, которые были связаны с протестами в Грузии и на Украине, ведется тщательное наблюдение.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в последнее время крупные европейские страны не защищены от вмешательства во внутренние дела. Так Песков прокомментировал сообщения о том, что в Словакии действуют группы иностранных экспертов, связанные с событиями на майдане и в Грузии, с целью свержения власти.