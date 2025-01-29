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МИД Словакии выразил протест послу Украины

Ведомости

Министерство иностранных дел Словакии провело встречу с послом Украины в Словакии Мирославом Кастраном, в ходе которой выразило протест, сообщает Aktuality.

Как стало известно, МИД Словакии выразил протест в связи с заявлениями, которые были сделаны украинской стороной и которые Братислава расценила как вмешательство во внутренние дела страны. При этом не уточняется, о каких заявлениях идет речь.

28 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вся помощь Киеву от Евросоюза будет заблокирована в случае, если президент Украины Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через Украину в Европу.

На пресс-конференции 22 января Фицо заявил, что оппозиция не стремится к честной политической борьбе, и власти осведомлены о планах по захвату правительственных учреждений. За группой экспертов, которые были связаны с протестами в Грузии и на Украине, ведется тщательное наблюдение.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в последнее время крупные европейские страны не защищены от вмешательства во внутренние дела. Так Песков прокомментировал сообщения о том, что в Словакии действуют группы иностранных экспертов, связанные с событиями на майдане и в Грузии, с целью свержения власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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