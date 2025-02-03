Песков назвал чудовищной провокацией удар ВСУ по интернату в Судже
Удар украинских военных по интернату в Судже Курской области является чудовищной провокацией властей Украины. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы, наверняка, имели возможность ознакомиться с заявлением Министерства обороны РФ. Нам к этому нечего добавить. Это чудовищная провокация киевского режима», – подчеркнул Песков.
2 февраля Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно нанесли ракетный удар по интернату в Судже. В ведомстве это назвали военным преступлением Киева. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что информации о числе пострадавших пока нет, но «в любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, – это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности».
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека и в ряд европейских организаций с требованием осудить украинскую атаку.