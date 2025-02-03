Песков назвал чудовищной провокацией удар ВСУ по интернату в Судже

2 февраля Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно нанесли ракетный удар по интернату в Судже. В ведомстве это назвали военным преступлением Киева. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что информации о числе пострадавших пока нет, но «в любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, – это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности».