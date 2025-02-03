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Песков назвал чудовищной провокацией удар ВСУ по интернату в Судже

Ведомости

Удар украинских военных по интернату в Судже Курской области является чудовищной провокацией властей Украины. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы, наверняка, имели возможность ознакомиться с заявлением Министерства обороны РФ. Нам к этому нечего добавить. Это чудовищная провокация киевского режима», – подчеркнул Песков.

2 февраля Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно нанесли ракетный удар по интернату в Судже. В ведомстве это назвали военным преступлением Киева. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что информации о числе пострадавших пока нет, но «в любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, – это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека и в ряд европейских организаций с требованием осудить украинскую атаку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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