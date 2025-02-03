Мантуров призвал запретить покупку станков за рубежом при наличии своих аналогов

Мантуров отметил, что по итогам 2024 г. производство станков в РФ увеличилось на 40% в стоимостном выражении, инструмента – более чем на 10%. Он также отметил высокую загрузку российских производителей и массовый заказ, сформированный со стороны оборонно-промышленного комплекса (ОПК).