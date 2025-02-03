Мантуров призвал запретить покупку станков за рубежом при наличии своих аналогов
В России следует ввести законодательный запрет на приобретение станков иностранного производства при наличии на рынке отечественных аналогов, заявил первый зампред правительства Денис Мантуров в рамках совещания по развитию станкоинструментальной промышленности, сообщает пресс-служба кабмина.
Мантуров заявил, что главной опорой дальнейшего развития отрасли является национальный проект «Средства производства и автоматизации». В 2025 г. предусмотрен объем финансирования проекта в размере 52 млрд руб. Первый зампред правительства также отметил, что сейчас ключевым моментом является оперативная контрактация. Первые результаты нацпроекта должны быть представлены президенту РФ Владимиру Путину в июне текущего года.
В рамках мероприятия Мантуров отметил, что для выхода на плановые показатели необходимо синхронизировать усилия науки, государства, регионов, институтов развития и производственного сектора. В частности, необходимо сделать акцент на освоении новой линейки продукции и техническое переоснащение собственных мощностей. Пока на рынке достаточно случаев приобретения иностранной продукции при наличии отечественной.
Мантуров отметил, что по итогам 2024 г. производство станков в РФ увеличилось на 40% в стоимостном выражении, инструмента – более чем на 10%. Он также отметил высокую загрузку российских производителей и массовый заказ, сформированный со стороны оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
В рамках рабочей поездки в Краснодарский край Мантуров провел совещание по развитию станкоинструментальной промышленности и посетил производственные мощности Южного завода тяжелого станкостроения (ЮЗТС).