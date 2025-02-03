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Мантуров призвал запретить покупку станков за рубежом при наличии своих аналогов

Ведомости

В России следует ввести законодательный запрет на приобретение станков иностранного производства при наличии на рынке отечественных аналогов, заявил первый зампред правительства Денис Мантуров в рамках совещания по развитию станкоинструментальной промышленности, сообщает пресс-служба кабмина.

Мантуров заявил, что главной опорой дальнейшего развития отрасли является национальный проект «Средства производства и автоматизации». В 2025 г. предусмотрен объем финансирования проекта в размере 52 млрд руб. Первый зампред правительства также отметил, что сейчас ключевым моментом является оперативная контрактация. Первые результаты нацпроекта должны быть представлены президенту РФ Владимиру Путину в июне текущего года.

В рамках мероприятия Мантуров отметил, что для выхода на плановые показатели необходимо синхронизировать усилия науки, государства, регионов, институтов развития и производственного сектора. В частности, необходимо сделать акцент на освоении новой линейки продукции и техническое переоснащение собственных мощностей. Пока на рынке достаточно случаев приобретения иностранной продукции при наличии отечественной.

Мантуров отметил, что по итогам 2024 г. производство станков в РФ увеличилось на 40% в стоимостном выражении, инструмента – более чем на 10%. Он также отметил высокую загрузку российских производителей и массовый заказ, сформированный со стороны оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

В рамках рабочей поездки в Краснодарский край Мантуров провел совещание по развитию станкоинструментальной промышленности и посетил производственные мощности Южного завода тяжелого станкостроения (ЮЗТС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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