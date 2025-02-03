Гренландия может ужесточить правила внесения пожертвований политическим партиям

Президент США Дональд Трамп объявил о желании приобрести Гренландию в декабре 2024 г. во время президентской гонки. По его словам, остров необходим США для обеспечения «национальной безопасности и свободы во всем мире». Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде в своей новогодней речи заявил, что хочет добиться независимости от Дании, не упомянув при этом США. По договору 2009 г. остров может объявить независимость только в случае, если его жители проголосуют за это на референдуме.