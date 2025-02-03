Гренландия может ужесточить правила внесения пожертвований политическим партиям
В парламент Гренландии поступил законопроект, согласно которому правила внесения пожертвований политическим партиям от анонимных и иностранных источников будут ужесточены. Об этом пишет газета Sermitsiaq со ссылкой на текст законопроекта.
Отмечается, что проект закона в парламент внесло руководство правительства Гренландии с целью противодействовать «любым попыткам иностранного вмешательства в предстоящие выборы в парламент». Законодательную инициативу также следует рассматривать в контексте геополитического интереса к Гренландии со стороны иностранных держав, отмечает Sermitsiaq.
Законопроект должны рассмотреть 4 февраля, он также должен пройти три законодательных чтения. Планируется, что запрет будет распространяться и на местные и молодежные отделения политических партий. Члены парламента и их заместители, а также лица, которые собираются участвовать в парламентских выборах, также не должны получать иностранное финансирование.
Кроме того, сторонам будет запрещено принимать частные пожертвования, общая сумма которых превышает 200 000 крон (826 000 руб.). Также нельзя будет получать более $20 000 от одного жертвователя.
Президент США Дональд Трамп объявил о желании приобрести Гренландию в декабре 2024 г. во время президентской гонки. По его словам, остров необходим США для обеспечения «национальной безопасности и свободы во всем мире». Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде в своей новогодней речи заявил, что хочет добиться независимости от Дании, не упомянув при этом США. По договору 2009 г. остров может объявить независимость только в случае, если его жители проголосуют за это на референдуме.
24 января Financial Times со ссылкой на европейских чиновников писала, что Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и заявил, что он серьезен в своем намерении захватить Гренландию.
31 января газета Rhein-Zeitung сообщила, что представители НАТО на фоне высказываний Трампа планируют предложить ему расширить военное присутствие альянса в Арктике. Основной целью предложения называется смягчение риторики Трампа по вопросу присоединения Гренландии.