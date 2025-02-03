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Senego: Франция начала вывод войск из Сенегала

Ведомости

Франция начала вывод своих войск из Сенегала, сообщает портал Senego. Сообщается, что были освобождены три контрольно-пропускных пункта: Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-адмирал Проте.

Согласно сообщению источника портала, все французские военнослужащие должны покинуть Сенегал не позднее сентября. При этом не было принято решения относительно базы Руфиск. В настоящее время около 200 французских военных и их семьи находятся на базе Уакам и в Руфиске.

Как пишет ТАСС, президент Сенегала Бассиру Диомай Фай объявил о переходе страны к новой концепции военного сотрудничества с другими государствами. Эта концепция предусматривает вывод иностранных военных с территории Сенегала к 2025 г.

В течение последних лет Франция завершила вывод своих военных из Буркина-Фасо, Мали и Нигера. В конце декабря французская военная база в Файя-Ларжо в Чаде была передана под контроль чадской армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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