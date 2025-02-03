Senego: Франция начала вывод войск из Сенегала
Франция начала вывод своих войск из Сенегала, сообщает портал Senego. Сообщается, что были освобождены три контрольно-пропускных пункта: Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-адмирал Проте.
Согласно сообщению источника портала, все французские военнослужащие должны покинуть Сенегал не позднее сентября. При этом не было принято решения относительно базы Руфиск. В настоящее время около 200 французских военных и их семьи находятся на базе Уакам и в Руфиске.
Как пишет ТАСС, президент Сенегала Бассиру Диомай Фай объявил о переходе страны к новой концепции военного сотрудничества с другими государствами. Эта концепция предусматривает вывод иностранных военных с территории Сенегала к 2025 г.
В течение последних лет Франция завершила вывод своих военных из Буркина-Фасо, Мали и Нигера. В конце декабря французская военная база в Файя-Ларжо в Чаде была передана под контроль чадской армии.