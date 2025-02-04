Россия будет отстаивать интересы спортсменов для их участия в Олимпиаде

По действующим правилам, российские и белорусские фигуристы на соревнованиях под эгидой ISU могут претендовать только на одну квоту в каждом виде, но этот вопрос до конца не урегулирован. Не исключено, что в случае положительного решения они получат возможность соревноваться и в остальных турнирах олимпийского сезона. Ожидается, что вердикт должен последовать по итогам очного совета ISU, который состоится в марте 2025 г.