Россия будет отстаивать интересы спортсменов для их участия в Олимпиаде
Россия будет отстаивать интересы российских спортсменов и олимпийской сборной, чтобы обеспечить их участие в Олимпиаде в 2026 г. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, некоторые федерации или уже приняли решение или близки к принятию решения, которое позволит отдельно взятым российским спортсменам принимать участие в соревнованиях.
«Что касается командных, то мы, естественно, продолжаем и будем продолжать наши контакты с МОК. Мы будем отстаивать интересы наших спортсменов и нашей олимпийской сборной. Придется потратить еще дополнительные усилия и время для того, чтобы урегулировать эту проблему» – отметил Песков.
В декабре «РИА Новости» со ссылкой на несколько источников сообщило, что Международный союз конькобежцев (ISU) планирует допустить российских и белорусских фигуристов и конькобежцев к Олимпийским играм в 2026 г. в нейтральном статусе.
По действующим правилам, российские и белорусские фигуристы на соревнованиях под эгидой ISU могут претендовать только на одну квоту в каждом виде, но этот вопрос до конца не урегулирован. Не исключено, что в случае положительного решения они получат возможность соревноваться и в остальных турнирах олимпийского сезона. Ожидается, что вердикт должен последовать по итогам очного совета ISU, который состоится в марте 2025 г.