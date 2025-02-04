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Россия будет отстаивать интересы спортсменов для их участия в Олимпиаде

Ведомости

Россия будет отстаивать интересы российских спортсменов и олимпийской сборной, чтобы обеспечить их участие в Олимпиаде в 2026 г. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, некоторые федерации или уже приняли решение или близки к принятию решения, которое позволит отдельно взятым российским спортсменам принимать участие в соревнованиях.

«Что касается командных, то мы, естественно, продолжаем и будем продолжать наши контакты с МОК. Мы будем отстаивать интересы наших спортсменов и нашей олимпийской сборной. Придется потратить еще дополнительные усилия и время для того, чтобы урегулировать эту проблему» – отметил Песков.

В декабре «РИА Новости» со ссылкой на несколько источников сообщило, что Международный союз конькобежцев (ISU) планирует допустить российских и белорусских фигуристов и конькобежцев к Олимпийским играм в 2026 г. в нейтральном статусе. 

По действующим правилам, российские и белорусские фигуристы на соревнованиях под эгидой ISU могут претендовать только на одну квоту в каждом виде, но этот вопрос до конца не урегулирован. Не исключено, что в случае положительного решения они получат возможность соревноваться и в остальных турнирах олимпийского сезона. Ожидается, что вердикт должен последовать по итогам очного совета ISU, который состоится в марте 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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