При теракте на Западном берегу Иордана погибли двое израильских военных
В результате теракта в районе КПП «Тайсир» на Западном берегу реки Иордан погибли двое израильских военнослужащих. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Семьи погибших уведомлены о произошедшем. По данным армии, террорист открыл огонь по солдатам на военном посту в районе КПП «Тайсир». В ходе перестрелки израильские военнослужащие нейтрализовали нападавшего.
4 февраля Channel 12 сообщил, что семеро израильских военных пострадали при теракте в районе КПП «Тайсир». Двое пострадавших находились в критическом состоянии, двое военных получили ранения средней степени тяжести и еще трое – легкие ранения. Их эвакуировали в больницу на вертолете.
2 февраля самолет ВВС Израиля открыл огонь в сторону автомобиля, который двигался на север сектора Газа по маршруту, не согласованному в рамках соглашения о прекращении боевых действий. Перед ударом по подозрительному транспортному средству израильские силы предприняли «многочисленные шаги», чтобы снизить риск причинения вреда гражданским лицам.