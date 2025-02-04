При теракте на Западном берегу Иордана погибли двое израильских военных

2 февраля самолет ВВС Израиля открыл огонь в сторону автомобиля, который двигался на север сектора Газа по маршруту, не согласованному в рамках соглашения о прекращении боевых действий. Перед ударом по подозрительному транспортному средству израильские силы предприняли «многочисленные шаги», чтобы снизить риск причинения вреда гражданским лицам.