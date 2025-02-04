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При теракте на Западном берегу Иордана погибли двое израильских военных

Ведомости

В результате теракта в районе КПП «Тайсир» на Западном берегу реки Иордан погибли двое израильских военнослужащих. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Семьи погибших уведомлены о произошедшем. По данным армии, террорист открыл огонь по солдатам на военном посту в районе КПП «Тайсир». В ходе перестрелки израильские военнослужащие нейтрализовали нападавшего.

4 февраля Channel 12 сообщил, что семеро израильских военных пострадали при теракте в районе КПП «Тайсир». Двое пострадавших находились в критическом состоянии, двое военных получили ранения средней степени тяжести и еще трое – легкие ранения. Их эвакуировали в больницу на вертолете.

2 февраля самолет ВВС Израиля открыл огонь в сторону автомобиля, который двигался на север сектора Газа по маршруту, не согласованному в рамках соглашения о прекращении боевых действий. Перед ударом по подозрительному транспортному средству израильские силы предприняли «многочисленные шаги», чтобы снизить риск причинения вреда гражданским лицам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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