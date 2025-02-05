Парламент Грузии приостановил мандаты 49 оппозиционных депутатов
Парламент Грузии прекратил полномочия 49 оппозиционных депутатов, сообщает «Sputnik Грузия». Речь идет о представителях оппозиционных партий «Коалиция за перемены», «Единство – Национальное движение», «Сильная Грузия».
Уточняется, что они сами обратились с требованием о прекращении полномочий в декабре 2024 г., так как были не согласны с прошедшими президентскими и парламентскими выборами.
Теперь в грузинском парламенте официально 101 депутат. Из них 81 представляют правящую партию «Грузинская мечта», восемь – оппозиционную «Силу народа», которая перешла в оппозицию, и 12 – партию «Гахария – За Грузию».
После парламентских выборов, состоявшихся в октябре 2024 г., депутаты от оппозиционных партий «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «Единство – Национальное движение» заявили о фальсификации их результатов и отказались от своих мандатов. Парламентское большинство удовлетворило эти заявления.
Четвертая оппозиционная партия – «Гахария – За Грузию» – также бойкотировала работу парламента, согласившись с мнением о фальсификации выборов, но от мандатов не отказалась.
26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых победила «Грузинская мечта» с результатом 53,93% голосов.