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Парламент Грузии приостановил мандаты 49 оппозиционных депутатов

Ведомости

Парламент Грузии прекратил полномочия 49 оппозиционных депутатов, сообщает «Sputnik Грузия». Речь идет о представителях оппозиционных партий «Коалиция за перемены», «Единство – Национальное движение», «Сильная Грузия».

Уточняется, что они сами обратились с требованием о прекращении полномочий в декабре 2024 г., так как были не согласны с прошедшими президентскими и парламентскими выборами.

Теперь в грузинском парламенте официально 101 депутат. Из них 81 представляют правящую партию «Грузинская мечта», восемь – оппозиционную «Силу народа», которая перешла в оппозицию, и 12 – партию «Гахария – За Грузию».

После парламентских выборов, состоявшихся в октябре 2024 г., депутаты от оппозиционных партий «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «Единство – Национальное движение» заявили о фальсификации их результатов и отказались от своих мандатов. Парламентское большинство удовлетворило эти заявления.

Четвертая оппозиционная партия – «Гахария – За Грузию» – также бойкотировала работу парламента, согласившись с мнением о фальсификации выборов, но от мандатов не отказалась.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых победила «Грузинская мечта» с результатом 53,93% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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