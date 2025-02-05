Белый дом: Трамп пока не планирует вводить войска США в сектор Газа

«Это не было задумано как враждебный шаг», – заявил он на пресс-конференции в Гватемале. – Напротив, это, на мой взгляд, очень щедрое предложение – взять на себя ответственность за восстановление территории, большая часть которой сейчас непригодна для безопасной жизни, даже если люди захотят вернуться. Там все еще остаются неразорвавшиеся боеприпасы, завалы и разрушения».