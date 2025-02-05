Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Белый дом: Трамп пока не планирует вводить войска США в сектор Газа

Ведомости

Президент США Дональд Трамп пока не собирается направлять военных в сектор Газа, при этом Вашингтон настроен на работу с партерами в регионе по вопросу реконструкции, заявила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт.

«Президент не брал на себя обязательств направлять наземные войска в Газу. Он также заявил, что Соединенные Штаты не будут оплачивать восстановление Газы», – сказала Левитт во время пресс-брифинга. – Его администрация будет работать с нашими партнерами в регионе над реконструкцией этого района».

Левитт подчеркнула, что предложенная Трампом идея – нестандартная, но цель президента – добиться прочного мира на Ближнем Востоке для всех народов региона.

«Одни и те же люди десятилетиями продвигают одни и те же решения этой проблемы. И президенту стало абсолютно ясно, что США должны быть вовлечены в процесс восстановления, чтобы обеспечить стабильность в регионе для всех», – пояснила она. – Это не означает, что будут направлены американские войска в Газу».

«Я думаю, что президент очень силен в заключении сделок и переговорах, и поэтому он не исключает никаких вариантов, чтобы сохранить рычаги влияния в процессе переговоров. Думаю, именно это он и делает в данном случае», – добавила пресс-секретарь.

Левитт подчеркнула, что палестинцев необходимо «временно переселить» для восстановления Газы.

Она сообщила, что Трамп уже поговорил с президентом Египта, королем Бахрейна, наследным принцем Саудовской Аравии, а на следующей неделе встретится с королем Иордании Абдаллой II.

«Президент ясно дал понять и открыто заявил, что ожидает от наших региональных партнеров, особенно от Египта и Иордании, готовности временно принять палестинских беженцев, чтобы мы могли восстановить их дома», – сказал она.

Госсекретарь США Марко Рубио в среду назвал предложение Трампа по Газе «уникальной инициативой».

«Это не было задумано как враждебный шаг», – заявил он на пресс-конференции в Гватемале. – Напротив, это, на мой взгляд, очень щедрое предложение – взять на себя ответственность за восстановление территории, большая часть которой сейчас непригодна для безопасной жизни, даже если люди захотят вернуться. Там все еще остаются неразорвавшиеся боеприпасы, завалы и разрушения».

4 февраля Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что США стоит взять на себя долгосрочное управление сектором Газа, впоследствии превратив анклав в «Ривьеру Ближнего Востока».

Республиканец, в частности, предложил переселить палестинских беженцев за счет средств стран региона. Разместить палестинцев он предложил в Иордании и Египте, уточнив при этом, что США не будут участвовать в финансировании переселения. Он заявил, что после 15 месяцев боевых действий Газа является местом под снос и опасна для проживания.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных