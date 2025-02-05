Белый дом: Трамп пока не планирует вводить войска США в сектор Газа
Президент США Дональд Трамп пока не собирается направлять военных в сектор Газа, при этом Вашингтон настроен на работу с партерами в регионе по вопросу реконструкции, заявила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт.
«Президент не брал на себя обязательств направлять наземные войска в Газу. Он также заявил, что Соединенные Штаты не будут оплачивать восстановление Газы», – сказала Левитт во время пресс-брифинга. – Его администрация будет работать с нашими партнерами в регионе над реконструкцией этого района».
Левитт подчеркнула, что предложенная Трампом идея – нестандартная, но цель президента – добиться прочного мира на Ближнем Востоке для всех народов региона.
«Одни и те же люди десятилетиями продвигают одни и те же решения этой проблемы. И президенту стало абсолютно ясно, что США должны быть вовлечены в процесс восстановления, чтобы обеспечить стабильность в регионе для всех», – пояснила она. – Это не означает, что будут направлены американские войска в Газу».
«Я думаю, что президент очень силен в заключении сделок и переговорах, и поэтому он не исключает никаких вариантов, чтобы сохранить рычаги влияния в процессе переговоров. Думаю, именно это он и делает в данном случае», – добавила пресс-секретарь.
Левитт подчеркнула, что палестинцев необходимо «временно переселить» для восстановления Газы.
Она сообщила, что Трамп уже поговорил с президентом Египта, королем Бахрейна, наследным принцем Саудовской Аравии, а на следующей неделе встретится с королем Иордании Абдаллой II.
«Президент ясно дал понять и открыто заявил, что ожидает от наших региональных партнеров, особенно от Египта и Иордании, готовности временно принять палестинских беженцев, чтобы мы могли восстановить их дома», – сказал она.
Госсекретарь США Марко Рубио в среду назвал предложение Трампа по Газе «уникальной инициативой».
«Это не было задумано как враждебный шаг», – заявил он на пресс-конференции в Гватемале. – Напротив, это, на мой взгляд, очень щедрое предложение – взять на себя ответственность за восстановление территории, большая часть которой сейчас непригодна для безопасной жизни, даже если люди захотят вернуться. Там все еще остаются неразорвавшиеся боеприпасы, завалы и разрушения».
4 февраля Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что США стоит взять на себя долгосрочное управление сектором Газа, впоследствии превратив анклав в «Ривьеру Ближнего Востока».
Республиканец, в частности, предложил переселить палестинских беженцев за счет средств стран региона. Разместить палестинцев он предложил в Иордании и Египте, уточнив при этом, что США не будут участвовать в финансировании переселения. Он заявил, что после 15 месяцев боевых действий Газа является местом под снос и опасна для проживания.