Андрей Никитин в Минтрансе может стать куратором сферы беспилотных технологий
По словам двух источников «Ведомостей» (близкого к Новгородской области и близкого к ведомству), новый замминистра транспорта Андрей Никитин, возможно, будет курировать беспилотные технологии. Источник объясняет это тем, что у него есть соответствующий опыт: Никитин – руководитель региона, в котором создали создал научно-производственный центр «Ушкуйник».
Инженеры данного центра разработали успешный дрон на оптоволокне, который регулярно бьет технику ВСУ, пояснил собеседник «Ведомостей».
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Никитина 7 февраля. Позже премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о его назначении на новую работу.
6 февраля замминистра транспорта Дмитрий Баканов стал гендиректором «Роскосмоса». Его руководитель Юрий Борисов был отправлен в отставку, по информации источников «Ведомостей», ему предложили другую должность.