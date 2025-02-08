Андрей Никитин в Минтрансе может стать куратором сферы беспилотных технологий

По словам двух источников «Ведомостей» (близкого к Новгородской области и близкого к ведомству), новый замминистра транспорта Андрей Никитин, возможно, будет курировать беспилотные технологии. Источник объясняет это тем, что у него есть соответствующий опыт: Никитин – руководитель региона, в котором создали создал научно-производственный центр «Ушкуйник».