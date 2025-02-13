В ЕС выступили за целостность Украины после слов Хегсета о границах до 2014 года
Главы МИД ряда стран Европы и представители Евросоюза (ЕС) выступили в поддержку территориальной целостности Украины по итогам заседания в формате Weimar+ по безопасности республики. Их заявление было опубликовано после слов главы Пентагона Пита Хегсета о том, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 г.
«Мы готовы усилить нашу поддержку Украины. Мы выступаем за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность», – сказано в совместном заявлении Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании, а также Европейской комиссии и Европейской дипломатической службы.
В документе отмечено, что Украина будет получать поддержку до тех пор, пока не наступит прочный мир, который гарантирует интересы страны и Европы.
«Мы с нетерпением ждем возможности обсудить дальнейшие действия с нашими американскими союзниками», – также говорится в заявлении.
Хегсет на заседании контактной группы по обороне Украины 12 февраля заявил, что Украина не сможет вернуться в границам, существовавшим до 2014 г., передавала The Times. По его словам, конфликт закончится, когда союзники «реалистично оценят ситуацию на поле боя».
После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 12 февраля президент США Дональд Трамп также заявил представителям СМИ, что, как и Хегсет, считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 г. При этом американский лидер допустил, что «часть территорий все же вернется».