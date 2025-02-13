В ЕС выступили за целостность Украины после слов Хегсета о границах до 2014 года

Главы МИД ряда стран Европы и представители Евросоюза (ЕС) выступили в поддержку территориальной целостности Украины по итогам заседания в формате Weimar+ по безопасности республики. Их заявление было опубликовано после слов главы Пентагона Пита Хегсета о том, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 г.