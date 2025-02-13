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В ЕС выступили за целостность Украины после слов Хегсета о границах до 2014 года

Ведомости

Главы МИД ряда стран Европы и представители Евросоюза (ЕС) выступили в поддержку территориальной целостности Украины по итогам заседания в формате Weimar+ по безопасности республики. Их заявление было опубликовано после слов главы Пентагона Пита Хегсета о том, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 г.

«Мы готовы усилить нашу поддержку Украины. Мы выступаем за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность», – сказано в совместном заявлении Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании, а также Европейской комиссии и Европейской дипломатической службы.

В документе отмечено, что Украина будет получать поддержку до тех пор, пока не наступит прочный мир, который гарантирует интересы страны и Европы.

 «Мы с нетерпением ждем возможности обсудить дальнейшие действия с нашими американскими союзниками», – также говорится в заявлении.

Хегсет на заседании контактной группы по обороне Украины 12 февраля заявил, что Украина не сможет вернуться в границам, существовавшим до 2014 г., передавала The Times. По его словам, конфликт закончится, когда союзники «реалистично оценят ситуацию на поле боя».

После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 12 февраля президент США Дональд Трамп также заявил представителям СМИ, что, как и Хегсет, считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 г. При этом американский лидер допустил, что «часть территорий все же вернется».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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