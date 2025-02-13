Путин выразил благодарность дочери Кадырова Карине за многолетнюю работу
Президент России Владимир Путин объявил благодарность Карине (Хадиже) Кадыровой, дочери главы Чечни Рамзана Кадырова и заместителю руководителя его администрации. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте правовой информации.
Благодарность была объявлена за достигнутые успехи и «многолетнюю добросовестную работу».
В апреле 2024 г. дочь Кадырова Табарик была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». В начале июля 2025 г. другая дочь главы Чечни Айшат получила медаль Международного союза татар.
В феврале 2024 г. старший сын Кадырова Ахмат получил орден Кадырова – высшую награду Чеченской республики.