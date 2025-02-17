Келлог проконсультировался с НАТО по урегулированию конфликта на Украине
Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог проконсультировался с союзниками в НАТО о совместной работе по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в социальной сети X.
В сообщении Рютте отметил, что НАТО и США будут тесно сотрудничать, чтобы остановить военные действия на территории Украины, а также чтобы «обеспечить прочную безопасность для всех нас».
15 февраля в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности Келлог заявил, что в рамках возможного компромисса Россия могла бы согласиться не прибегать к силе в будущем. Он также предположил, что для давления на Москву можно использовать «неудобные» шаги, в том числе разрушение существующих альянсов, таких как взаимодействие России с КНДР, Ираном и Китаем.
В Саудовской Аравии, в Эр-Рияде, 18 февраля пройдут первые за долгое время российско-американские переговоры, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Также она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов», – подчеркнул Песков.