Келлог проконсультировался с НАТО по урегулированию конфликта на Украине

15 февраля в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности Келлог заявил, что в рамках возможного компромисса Россия могла бы согласиться не прибегать к силе в будущем. Он также предположил, что для давления на Москву можно использовать «неудобные» шаги, в том числе разрушение существующих альянсов, таких как взаимодействие России с КНДР, Ираном и Китаем.