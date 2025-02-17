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Небензя: Украина навсегда потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области

Ведомости

Украина навсегда потеряла Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, в дальнейшей перспективе Украина должна стать демилитаризованной и нейтральной страной.

«Украина теперь безвозвратно потеряла не только Крым, но и Донецкую, и Луганскую народные республики, и Херсонскую, и Запорожскую области, вошедшие в состав России. Соответственно, исправлять ситуацию нужно в тех регионах, которые пока еще остаются под контролем Киева», – пояснил Небензя (цитата по «РИА Новости»).

Реализацией же новых соглашений по Украине, которые могут быть достигнуты в будущем, по мнению дипломата, должна будет заниматься та власть, которая появится по итогам демократических выборов в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля отметил позитивную динамику в решении вопроса урегулирования конфликта на Украине. По его словам, пару месяцев назад большинство стран мира настаивали на продолжении боевых действий. А сейчас все больше обсуждаются пути прекращения конфликта. Это позитивный тренд.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков вылетают по поручению Владимира Путина в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд на переговоры с представителями США. Ожидается, что 18 февраля они проведут встречу с американскими коллегами по вопросу мирного урегулирования на Украине, а также обсудят вопросы двухстороннего сотрудничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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