Небензя: Украина навсегда потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
Украина навсегда потеряла Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
По его словам, в дальнейшей перспективе Украина должна стать демилитаризованной и нейтральной страной.
«Украина теперь безвозвратно потеряла не только Крым, но и Донецкую, и Луганскую народные республики, и Херсонскую, и Запорожскую области, вошедшие в состав России. Соответственно, исправлять ситуацию нужно в тех регионах, которые пока еще остаются под контролем Киева», – пояснил Небензя (цитата по «РИА Новости»).
Реализацией же новых соглашений по Украине, которые могут быть достигнуты в будущем, по мнению дипломата, должна будет заниматься та власть, которая появится по итогам демократических выборов в стране.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля отметил позитивную динамику в решении вопроса урегулирования конфликта на Украине. По его словам, пару месяцев назад большинство стран мира настаивали на продолжении боевых действий. А сейчас все больше обсуждаются пути прекращения конфликта. Это позитивный тренд.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков вылетают по поручению Владимира Путина в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд на переговоры с представителями США. Ожидается, что 18 февраля они проведут встречу с американскими коллегами по вопросу мирного урегулирования на Украине, а также обсудят вопросы двухстороннего сотрудничества.