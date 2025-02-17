Небензя: Украина навсегда потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области

«Украина теперь безвозвратно потеряла не только Крым, но и Донецкую, и Луганскую народные республики, и Херсонскую, и Запорожскую области, вошедшие в состав России. Соответственно, исправлять ситуацию нужно в тех регионах, которые пока еще остаются под контролем Киева», – пояснил Небензя (цитата по «РИА Новости»).