NYT спрогнозировала заморозку линии фронта на Украине по итогам переговоров

Ключевым моментом в переговорах являются гарантии безопасности. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности своей страны направить некоторое количество миротворцев. Однако России также необходимы собственные гарантии безопасности, чтобы быть уверенной в том, что Украина не предпримет попыток восстановить свой военный потенциал. Издание допускает развертывание небольших международных сил численностью 7500 человек, укомплектованных странами, приемлемыми как для России, так и для Украины, для поддержания мира на линии фронта.