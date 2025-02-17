NYT спрогнозировала заморозку линии фронта на Украине по итогам переговоров
Переговоры по Украине могут привести к заморозке линии фронта. Такой прогноз о завершении конфликта сделала газета The New York Times (NYT).
Грядущие обсуждения обещают быть крайне сложными, однако издание утверждает, что стороны могут достичь соглашения о прекращении активных боевых действий вдоль линии соприкосновения. Что касается территориальных споров, NYT считает, что их разрешение может произойти мирным путем в течение 10-15 лет.
«Некоторые эксперты считают, что возможно соглашение, которое удовлетворит президента [Владимира] Путина и сохранит в той или иной форме суверенитет и безопасность Украины», – пишет NYT.
Ключевым моментом в переговорах являются гарантии безопасности. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности своей страны направить некоторое количество миротворцев. Однако России также необходимы собственные гарантии безопасности, чтобы быть уверенной в том, что Украина не предпримет попыток восстановить свой военный потенциал. Издание допускает развертывание небольших международных сил численностью 7500 человек, укомплектованных странами, приемлемыми как для России, так и для Украины, для поддержания мира на линии фронта.
Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники 17 февраля сообщила, что европейские страны могут отправить на Украину 25 000 или 35 000 военных. Но они не будут размещены вдоль линии соприкосновения. Пресс-секретарь Дмитрий Песков 17 февраля комментировал, что предметных разговоров о размещении европейских войск на Украине не велось.
18 февраля в Эр-Рияде запланирована встреча политиков из России и США, на которой будут обсуждаться урегулирование украинского конфликта и вопросы двухстороннего сотрудничества.