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Делегация России прибыла в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с США

Ведомости

Самолет с делегацией России прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для участия в переговорах с представителями США, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В состав российского делегации, среди прочих, вошли министр иностранных дел Сергей Ларов и помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее Ушаков рассказал журналистам, что 18 февраля на переговорах стороны обсудят начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине, а также перспективы развития двухсторонних отношений, включая контакты на высшем уровне.

До этого сообщалось, что в американскую делегацию войдут госсекретарь Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил , что в ходе переговоров представителей двух стран в Саудовской Аравии ожидается обсуждение восстановления всего комплекса российско-американских отношений.

Переговоры в Саудовской Аравии были организованы после того, как президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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