Делегация России прибыла в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с США
Самолет с делегацией России прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для участия в переговорах с представителями США, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В состав российского делегации, среди прочих, вошли министр иностранных дел Сергей Ларов и помощник президента Юрий Ушаков.
Ранее Ушаков рассказал журналистам, что 18 февраля на переговорах стороны обсудят начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине, а также перспективы развития двухсторонних отношений, включая контакты на высшем уровне.
До этого сообщалось, что в американскую делегацию войдут госсекретарь Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил , что в ходе переговоров представителей двух стран в Саудовской Аравии ожидается обсуждение восстановления всего комплекса российско-американских отношений.
Переговоры в Саудовской Аравии были организованы после того, как президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом.