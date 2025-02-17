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Захарова призвала ЕС сместить внимание с Украины на защиту Дании

Ведомости

Европейским лидерам стоит сместить внимание с Украины, не являющейся частью Евросоюза (ЕС) и НАТО, на Данию, у которой возникли проблемы из-за притязаний США на Гренландию. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, политики ЕС пытаются сесть за стол переговоров, чтобы защитить территориальную целостность Украины, хотя она «вообще никакого отношения не имеет» к Европе и ее ценностям.

«В то же самое время у действительного члена ЕС и НАТО – Дании – огромные проблемы. У нее пытаются слямзить огромный кусок территории: Гренландию. <…> Может, есовцам, только и мечтающим о том, как бы «сесть за стол переговоров», действительно найти такой стол, например, в Копенгагене, и сесть за него?», – написала Захарова.

Гренландия – крупнейший остров на Земле, расположенный на северо-востоке Северной Америки, и автономная территория Дании. Большая его часть покрыта льдом, а население составляет около 57 000 человек.

В декабре 2024 г. будущий американский президент Дональд Трамп объявил, что США необходим контроль над Гренландией «в интересах национальной безопасности». В начале января политик пригрозил ввести пошлины против Дании, если она будет препятствовать переходу острова под юрисдикцию США. Он также не исключил использование военной силы для установления контроля над Гренландией.

7 февраля британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что страны НАТО в неформальном порядке обсудили возможный ввод войск на территорию острова в ответ на заявление Трампа о намерении его захватить. В частности, поднимался вопрос, может ли быть использована пятая статья устава Североатлантического альянса о коллективной самообороне. Она гласит, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов организации. Но подобный сценарий был быстро отвергнут, поскольку в таком случае потребуется единогласное одобрение всех стран-участниц, включая США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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