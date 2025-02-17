Захарова призвала ЕС сместить внимание с Украины на защиту Дании
Европейским лидерам стоит сместить внимание с Украины, не являющейся частью Евросоюза (ЕС) и НАТО, на Данию, у которой возникли проблемы из-за притязаний США на Гренландию. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, политики ЕС пытаются сесть за стол переговоров, чтобы защитить территориальную целостность Украины, хотя она «вообще никакого отношения не имеет» к Европе и ее ценностям.
«В то же самое время у действительного члена ЕС и НАТО – Дании – огромные проблемы. У нее пытаются слямзить огромный кусок территории: Гренландию. <…> Может, есовцам, только и мечтающим о том, как бы «сесть за стол переговоров», действительно найти такой стол, например, в Копенгагене, и сесть за него?», – написала Захарова.
Гренландия – крупнейший остров на Земле, расположенный на северо-востоке Северной Америки, и автономная территория Дании. Большая его часть покрыта льдом, а население составляет около 57 000 человек.
В декабре 2024 г. будущий американский президент Дональд Трамп объявил, что США необходим контроль над Гренландией «в интересах национальной безопасности». В начале января политик пригрозил ввести пошлины против Дании, если она будет препятствовать переходу острова под юрисдикцию США. Он также не исключил использование военной силы для установления контроля над Гренландией.
7 февраля британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что страны НАТО в неформальном порядке обсудили возможный ввод войск на территорию острова в ответ на заявление Трампа о намерении его захватить. В частности, поднимался вопрос, может ли быть использована пятая статья устава Североатлантического альянса о коллективной самообороне. Она гласит, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов организации. Но подобный сценарий был быстро отвергнут, поскольку в таком случае потребуется единогласное одобрение всех стран-участниц, включая США.