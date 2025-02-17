Захарова призвала ЕС сместить внимание с Украины на защиту Дании

7 февраля британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что страны НАТО в неформальном порядке обсудили возможный ввод войск на территорию острова в ответ на заявление Трампа о намерении его захватить. В частности, поднимался вопрос, может ли быть использована пятая статья устава Североатлантического альянса о коллективной самообороне. Она гласит, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов организации. Но подобный сценарий был быстро отвергнут, поскольку в таком случае потребуется единогласное одобрение всех стран-участниц, включая США.