Трамп сообщил о ликвидации в Сирии одного из руководителей «Аль-Каиды»

23 января Трамп инициировал признание движения «Ансар Алла» (хуситы) террористической организацией. В подписанном американским президентом документе пояснялось, что деятельность хуситов угрожает безопасности граждан и военнослужащих на Ближнем Востоке, а также безопасности ближайших региональных партнеров и стабильности мировой морской торговли. 4 февраля Трамп ужесточил политику в отношении Ирана, подписав указ о возобновлении «максимального давления» на республику.