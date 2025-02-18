Трамп сообщил о ликвидации в Сирии одного из руководителей «Аль-Каиды»
Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что американские военные нанесли точечный авиаудар по одному из лидеров «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в России) в Сирии.
По словам американского лидера, он взаимодействовал с членами организации по всему региону.
«Поздравляем командующего Центральным командованием вооруженных сил США генерала Майкла Куриллу и американских военных», – написал Трамп в соцсети Truth Social.
23 января Трамп инициировал признание движения «Ансар Алла» (хуситы) террористической организацией. В подписанном американским президентом документе пояснялось, что деятельность хуситов угрожает безопасности граждан и военнослужащих на Ближнем Востоке, а также безопасности ближайших региональных партнеров и стабильности мировой морской торговли. 4 февраля Трамп ужесточил политику в отношении Ирана, подписав указ о возобновлении «максимального давления» на республику.