Путин назначил Борисова представителем президента по вопросам в области космоса
Президент РФ Владимир Путин назначил Юрия Борисова своим представителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ вступил в силу 18 февраля.
Президент России Владимир Путин подписал 6 февраля указ, которым освободил от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Борисова (занимал ее с 15 июля 2022 г.). На его место был назначен 39-летний Дмитрий Баканов, который с 2019 г. работал в Минтрансе (в последнее время – заместителем министра).
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет претензий к Борисову. Ротацию провели в целях развития госкорпорации.