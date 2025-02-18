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Путин назначил Борисова представителем президента по вопросам в области космоса

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин назначил Юрия Борисова своим представителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ вступил в силу 18 февраля.

Президент России Владимир Путин подписал 6 февраля указ, которым освободил от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Борисова (занимал ее с 15 июля 2022 г.). На его место был назначен 39-летний Дмитрий Баканов, который с 2019 г. работал в Минтрансе (в последнее время – заместителем министра). 

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет претензий к Борисову. Ротацию провели в целях развития госкорпорации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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