Путин назначил Борисова представителем президента по вопросам в области космоса

Президент России Владимир Путин подписал 6 февраля указ, которым освободил от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Борисова (занимал ее с 15 июля 2022 г.). На его место был назначен 39-летний Дмитрий Баканов, который с 2019 г. работал в Минтрансе (в последнее время – заместителем министра).