Новак назвал атаку ВСУ на объект КТК ответом на переговоры между США и Россией
Атака украинских БПЛА на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) является ответом Киева на переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ с правительством.
Новак напомнил, что по трубопроводу КТК транспортируется нефть, которая добывается на территории Казахстана.
«Фактически эта атака была действительно ради того, чтобы остановить прокачку этой нефти, которая принадлежит иностранным акционерам», – сказал вице-премьер. Нефть транспортируется по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в соответствии с соглашением о разделе продукции, заключенным между Казахстаном и участниками консорциума. По словам Новака, основными акционерами являются иностранные компании: Chevron и Exxon из США, а также ряд европейских компаний.
НПС «Кропоткинская» подверглась удару семи беспилотников 17 февраля. Работники консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти, никто из них не пострадал. При этом сама станция была серьезно повреждена, сообщила «Транснефть» (один из основных акционеров консорциума). Новак сообщал, что объем прокачки нефти после атаки упал примерно на 30-40%, а восстановление КТК потребует несколько месяцев.
18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями России и США. Стороны обсудили перспективы нормализации двусторонних отношений и достигли договоренности о совместной работе по урегулированию конфликта вокруг Украины.
Тогда же Вашингтон предложил ввести мораторий на атаки на энергетические объекты России и Украины, сообщал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Российская сторона в ответ на предложение заявила, что российские войска «никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины».