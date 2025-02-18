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Новак назвал атаку ВСУ на объект КТК ответом на переговоры между США и Россией

Ведомости

Атака украинских БПЛА на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) является ответом Киева на переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ с правительством.

Новак напомнил, что по трубопроводу КТК транспортируется нефть, которая добывается на территории Казахстана.

«Фактически эта атака была действительно ради того, чтобы остановить прокачку этой нефти, которая принадлежит иностранным акционерам», – сказал вице-премьер. Нефть транспортируется по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в соответствии с соглашением о разделе продукции, заключенным между Казахстаном и участниками консорциума. По словам Новака, основными акционерами являются иностранные компании: Chevron и Exxon из США, а также ряд европейских компаний.

НПС «Кропоткинская» подверглась удару семи беспилотников 17 февраля. Работники консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти, никто из них не пострадал. При этом сама станция была серьезно повреждена, сообщила «Транснефть» (один из основных акционеров консорциума). Новак сообщал, что объем прокачки нефти после атаки упал примерно на 30-40%, а восстановление КТК потребует несколько месяцев.

18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями России и США. Стороны обсудили перспективы нормализации двусторонних отношений и достигли договоренности о совместной работе по урегулированию конфликта вокруг Украины.

Тогда же Вашингтон предложил ввести мораторий на атаки на энергетические объекты России и Украины, сообщал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

Российская сторона в ответ на предложение заявила, что российские войска «никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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