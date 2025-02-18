Новак назвал атаку ВСУ на объект КТК ответом на переговоры между США и Россией

«Фактически эта атака была действительно ради того, чтобы остановить прокачку этой нефти, которая принадлежит иностранным акционерам», – сказал вице-премьер. Нефть транспортируется по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в соответствии с соглашением о разделе продукции, заключенным между Казахстаном и участниками консорциума. По словам Новака, основными акционерами являются иностранные компании: Chevron и Exxon из США, а также ряд европейских компаний.