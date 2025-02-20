Сенаторы предложили ужесточить наказание за нелегальный оборот алкоголя и табака

Авторы предлагают внести поправки в статьи 171.1 и 171.3 УК РФ. За указанные правонарушения, совершенные в крупном размере, предусматривается штраф от 500 000 до 1 млн руб. (сейчас – до 500 000 руб.), либо штраф в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет (сейчас – до двух лет), либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 200 000 руб. (в настоящее время – до 120 000 руб.) или в размере дохода за период до года (сейчас – до шести месяцев).