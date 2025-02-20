Сенаторы предложили ужесточить наказание за нелегальный оборот алкоголя и табака
Группа сенаторов во главе с зампредом Совета Федерации Николаем Журавлевым предложила ужесточить ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку и продажу немаркированных алкогольных напитков и табачных изделий в крупном размере. Соответствующий законопроект внесен в думскую базу.
Авторы предлагают внести поправки в статьи 171.1 и 171.3 УК РФ. За указанные правонарушения, совершенные в крупном размере, предусматривается штраф от 500 000 до 1 млн руб. (сейчас – до 500 000 руб.), либо штраф в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет (сейчас – до двух лет), либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 200 000 руб. (в настоящее время – до 120 000 руб.) или в размере дохода за период до года (сейчас – до шести месяцев).
Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или в особо крупном размере, предлагается установить штраф от 1 млн до 2 млн руб. вместо 400 000–800 000 руб., либо штраф в размере дохода за период от одного до трех лет. Также возможно наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до 2 млн руб. (сейчас – до 1 млн руб.) или в размере дохода за период от трех до пяти лет.
При этом предлагаемые изменения касаются только увеличения штрафов и срока принудительных работ, наказание в виде лишения свободы остается без изменений. Кроме того, законопроект снижает порог крупного размера со 100 000 до 50 000 руб., а особо крупного – с 1 млн до 500 000 руб.