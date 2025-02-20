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Сенаторы предложили ужесточить наказание за нелегальный оборот алкоголя и табака

Ведомости

Группа сенаторов во главе с зампредом Совета Федерации Николаем Журавлевым предложила ужесточить ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку и продажу немаркированных алкогольных напитков и табачных изделий в крупном размере. Соответствующий законопроект внесен в думскую базу.

Авторы предлагают внести поправки в статьи 171.1 и 171.3 УК РФ. За указанные правонарушения, совершенные в крупном размере, предусматривается штраф от 500 000 до 1 млн руб. (сейчас – до 500 000 руб.), либо штраф в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет (сейчас – до двух лет), либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 200 000 руб. (в настоящее время – до 120 000 руб.) или в размере дохода за период до года (сейчас – до шести месяцев).

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или в особо крупном размере, предлагается установить штраф от 1 млн до 2 млн руб. вместо 400 000–800 000 руб., либо штраф в размере дохода за период от одного до трех лет. Также возможно наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до 2 млн руб. (сейчас – до 1 млн руб.) или в размере дохода за период от трех до пяти лет.

При этом предлагаемые изменения касаются только увеличения штрафов и срока принудительных работ, наказание в виде лишения свободы остается без изменений. Кроме того, законопроект снижает порог крупного размера со 100 000 до 50 000 руб., а особо крупного – с 1 млн до 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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