Вэнс: Трамп не допустил бы начала конфликта на Украине

«Во-первых, конфликт [на Украине] не начался бы, если бы президент Трамп был у власти. Во-вторых, ни у Европы, ни у администрации [экс-президента Джо] Байдена, ни у украинцев не было пути к победе. Это было правдой три года назад, это было правдой два года назад, это было правдой в прошлом году, и это правда сегодня», – заявил Вэнс.