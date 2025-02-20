Вэнс: Трамп не допустил бы начала конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп не допустил бы начала военного конфликта на Украине, если бы на тот период был у власти. Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс написал в соцсети X.
«Во-первых, конфликт [на Украине] не начался бы, если бы президент Трамп был у власти. Во-вторых, ни у Европы, ни у администрации [экс-президента Джо] Байдена, ни у украинцев не было пути к победе. Это было правдой три года назад, это было правдой два года назад, это было правдой в прошлом году, и это правда сегодня», – заявил Вэнс.
В том же посте в Х вице-президент заявил, что Россия имеет огромное преимущество перед Украиной, которое сохранится вне зависимости от помощи Запада.
Вэнс также заявил, что для прекращения противостояния необходимо поговорить с людьми, которые его развязали. Вице-президент подчеркнул, что конфликт создавал – и продолжает создавать – нагрузку на инструменты американского государственного управления – от военных запасов до санкций.
«Мы считаем, что продолжающийся конфликт плох для России, плох для Украины и плох для Европы. Но самое главное, он плох для Соединенных Штатов», – заключил Вэнс.
Ранее Вэнс заявил, что Европа приблизилась к установлению мира впервые за три года благодаря стремлению администрации Трампа завершить конфликт на Украине. Вице-президент подчеркнул, что Трамп хочет добиться «прочного» мира в Европе.
Financial Times со ссылкой на западных чиновников сообщала, что США выступают против использования формулировки «агрессор» в отношении России в заявлении G7 по случаю третьей годовщины начала военных действий на территории Украины.