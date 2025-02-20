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Вэнс: Трамп не допустил бы начала конфликта на Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не допустил бы начала военного конфликта на Украине, если бы на тот период был у власти. Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс написал в соцсети X.

«Во-первых, конфликт [на Украине] не начался бы, если бы президент Трамп был у власти. Во-вторых, ни у Европы, ни у администрации [экс-президента Джо] Байдена, ни у украинцев не было пути к победе. Это было правдой три года назад, это было правдой два года назад, это было правдой в прошлом году, и это правда сегодня», – заявил Вэнс.

В том же посте в Х вице-президент заявил, что Россия имеет огромное преимущество перед Украиной, которое сохранится вне зависимости от помощи Запада. 

Вэнс также заявил, что для прекращения противостояния необходимо поговорить с людьми, которые его развязали. Вице-президент подчеркнул, что конфликт создавал – и продолжает создавать – нагрузку на инструменты американского государственного управления – от военных запасов до санкций.

«Мы считаем, что продолжающийся конфликт плох для России, плох для Украины и плох для Европы. Но самое главное, он плох для Соединенных Штатов», – заключил Вэнс.

Ранее Вэнс заявил, что Европа приблизилась к установлению мира впервые за три года благодаря стремлению администрации Трампа завершить конфликт на Украине. Вице-президент подчеркнул, что Трамп хочет добиться «прочного» мира в Европе.

Financial Times со ссылкой на западных чиновников сообщала, что США выступают против использования формулировки «агрессор» в отношении России в заявлении G7 по случаю третьей годовщины начала военных действий на территории Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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