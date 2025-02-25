Путин примет в Кремле председателя правления «Острова мечты» Муцоева
Президент России Владимир Путин 25 февраля примет в Кремле Амирана Муцоева. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
«Это основатель группы компаний «Регионы», он же председатель правления компании «Остров мечты» – крупный строительный холдинг, который очень серьезно инвестирует в создание рекреационной недвижимости и в других регионах России», – пояснил представитель Кремля.
Парк развлечений «Остров мечты» открылся в Нагатинской пойме 29 февраля 2020 г. Сейчас развлекательный кластер занимает пространство в 100 га, здесь есть всесезонный парк развлечений, развлекательный центр, городской променад, ландшафтный парк, концертный зал.
Основатель «Острова мечты» Муцоев в сентябре 2024 г. в интервью «Ведомостям» заявлял, что считает рынок развлечений в России самым недооцененным сегментом отрасли. По его словам, для нашей страны тематические парки в том виде, в котором они представлены в других странах, это новое направление, люди не привыкли проводить в них время.
Муцоев пояснял, что парк решили построить в черте города, так как у этого варианта много преимуществ. Во-первых, это увеличивает частоту посещений – людям не надо далеко добираться. Также это выгодно и для самой Москвы – развивается инфраструктура, появляются новые рабочие места, увеличиваются доходы от туризма.