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Путин примет в Кремле председателя правления «Острова мечты» Муцоева

Ведомости

Президент России Владимир Путин 25 февраля примет в Кремле Амирана Муцоева. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

«Это основатель группы компаний «Регионы», он же председатель правления компании «Остров мечты» – крупный строительный холдинг, который очень серьезно инвестирует в создание рекреационной недвижимости и в других регионах России», – пояснил представитель Кремля.

Парк развлечений «Остров мечты» открылся в Нагатинской пойме 29 февраля 2020 г. Сейчас развлекательный кластер занимает пространство в 100 га, здесь есть всесезонный парк развлечений, развлекательный центр, городской променад, ландшафтный парк, концертный зал.

Основатель «Острова мечты» Муцоев в сентябре 2024 г. в интервью «Ведомостям» заявлял, что считает рынок развлечений в России самым недооцененным сегментом отрасли. По его словам, для нашей страны тематические парки в том виде, в котором они представлены в других странах, это новое направление, люди не привыкли проводить в них время.

Муцоев пояснял, что парк решили построить в черте города, так как у этого варианта много преимуществ. Во-первых, это увеличивает частоту посещений – людям не надо далеко добираться. Также это выгодно и для самой Москвы – развивается инфраструктура, появляются новые рабочие места, увеличиваются доходы от туризма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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