Путин примет в Кремле председателя правления «Острова мечты» Муцоева

Основатель «Острова мечты» Муцоев в сентябре 2024 г. в интервью «Ведомостям» заявлял, что считает рынок развлечений в России самым недооцененным сегментом отрасли. По его словам, для нашей страны тематические парки в том виде, в котором они представлены в других странах, это новое направление, люди не привыкли проводить в них время.