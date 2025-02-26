Совет Федерации одобрил закон о гуманизации мер пресечения

Согласно поправкам, ограничение свободы может быть применено в отношении несовершеннолетних, беременных женщин, единственных родителей, усыновителей, опекунов малолетних детей или детей с инвалидностью, но только в случае подозрения или обвинения в тяжких или особо тяжких преступлениях. В отдельных случаях их могут заключить под стражу при подозрении в преступлении средней тяжести, если было применено насилие или была угроза его применения. К исключительным обстоятельствам также относятся нарушение ранее избранной меры пресечения, отсутствие места жительства на территории России, сокрытие от следствия или суда, неустановленная личность подозреваемого.