Лидер Мьянмы посетит Россию с официальным визитом

28 февраля Росконгресс сообщил, что в Москве 5 марта состоится Российско-мьянманский деловой форум, который объединит представителей профильных министерств и ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран. В мероприятии планируется участие министра экономического развития РФ Максима Решетникова и Мин Аун Хлайна. Среди ключевых тем форума – инвестиционный потенциал российско-мьянманских отношений и ведение бизнеса в республике, в частности, развитие туризма, животноводства и рыболовства, производство драгоценных камней и ювелирных изделий в Мьянме.