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Лидер Мьянмы посетит Россию с официальным визитом

Ведомости

Председатель государственного административного совета Мьянмы, премьер-министр страны Мин Аун Хлайн в ближайшие дни посетит Россию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение властей республики.

Политик посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. В сообщении государственного административного совета республики уточняется, что в ходе визита премьер-министр проведет переговоры с российским лидером и встретится с представителями правительства, а также со спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным.

Кремль на своем сайте подтвердил информацию о предстоящем визите. Встреча президента РФ и лидера Мьянмы состоится 4 марта.

«Будут обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-мьянманского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы. По итогам переговоров планируется принять совместное заявление, подписать ряд межправительственных и межведомственных документов», – сказано на сайте Кремля.

28 февраля Росконгресс сообщил, что в Москве 5 марта состоится Российско-мьянманский деловой форум, который объединит представителей профильных министерств и ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран. В мероприятии планируется участие министра экономического развития РФ Максима Решетникова и Мин Аун Хлайна. Среди ключевых тем форума – инвестиционный потенциал российско-мьянманских отношений и ведение бизнеса в республике, в частности, развитие туризма, животноводства и рыболовства, производство драгоценных камней и ювелирных изделий в Мьянме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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