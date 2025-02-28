Лидер Мьянмы посетит Россию с официальным визитом
Председатель государственного административного совета Мьянмы, премьер-министр страны Мин Аун Хлайн в ближайшие дни посетит Россию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение властей республики.
Политик посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. В сообщении государственного административного совета республики уточняется, что в ходе визита премьер-министр проведет переговоры с российским лидером и встретится с представителями правительства, а также со спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным.
Кремль на своем сайте подтвердил информацию о предстоящем визите. Встреча президента РФ и лидера Мьянмы состоится 4 марта.
«Будут обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-мьянманского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы. По итогам переговоров планируется принять совместное заявление, подписать ряд межправительственных и межведомственных документов», – сказано на сайте Кремля.
28 февраля Росконгресс сообщил, что в Москве 5 марта состоится Российско-мьянманский деловой форум, который объединит представителей профильных министерств и ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран. В мероприятии планируется участие министра экономического развития РФ Максима Решетникова и Мин Аун Хлайна. Среди ключевых тем форума – инвестиционный потенциал российско-мьянманских отношений и ведение бизнеса в республике, в частности, развитие туризма, животноводства и рыболовства, производство драгоценных камней и ювелирных изделий в Мьянме.