Путин подписал закон об ограничении случаев заключения под стражу

Согласно поправкам, ограничение свободы может быть применено в отношении несовершеннолетних, беременных женщин, единственных родителей, усыновителей, опекунов малолетних детей или детей с инвалидностью, но только в случае подозрения или обвинения в тяжких или особо тяжких преступлениях. В отдельных случаях их могут заключить под стражу при подозрении в преступлении средней тяжести, если было применено насилие или угроза его применения. К исключительным обстоятельствам также относятся нарушение ранее избранной меры пресечения, отсутствие места жительства на территории России, сокрытие от следствия или суда, неустановленная личность подозреваемого. Кроме того, поправка предусматривает обязательный учет факта применения насилия при определении меры пресечения.