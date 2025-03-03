Захарова ответила на слова Стармера о накачке Украины оружием после перемирия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на резонансные слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности продолжать военную поддержку Украины «после установления мира». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Ну это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером», – прокомментировала дипломат.
3 марта Стармер также заявил о том, что Лондон ищет легального механизма использования замороженных активов РФ. По информации премьер-министра, вопрос – крайне сложный, требующий дополнительной работы с другими странами для изучения всех возможных вариантов.
А 2 марта Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 1,6 млрд фунтов стерлингов. Эту сумму выделят в дополнение к объявленному накануне кредиту в 2,2 млрд фунтов стерлингов.