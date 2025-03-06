Лавров заявил о продолжении помощи Африке для укрепления боеспособности
Россия продолжит помогать странам Африки в повышении боеспособности и противодействия преступности. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой, передает ТАСС.
Кроме того, Россия будет наращивать содействие странам на двусторонней основе. Отдельно он выделил подготовку военнослужащих, органы безопасности, правоохранительные органы.
Важно помочь «африканским друзьям» бороться с наркотрафиком и преступностью, заключил Лавров.
В конце января в докладе Российского совета по международным делам отмечалось, что в условиях нарастающего санкционного давления на Россию и обвала экономических связей с Западом значение Северной Африки для российской внешней политики и экономики серьезно возросло.
Согласно докладу, сейчас российские компании взаимодействуют с североафриканскими странами в сельском хозяйстве, нефтедобыче и нефтепереработке, металлургической, химической и пищевой промышленности, атомной энергетике, космосе и образовании.