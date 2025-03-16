Макрон: Европа может разместить войска в Киеве, Одессе и Львове
Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения военного контингента западных государств на территории Украины. Речь идет о дислокации подразделений в Киеве, Одессе и Львове, пишет Le Parisien.
Французский лидер уточнил, что численность потенциального контингента может составить несколько тысяч военнослужащих. При этом он акцентировал внимание на том, что их основной задачей станет проведение учебных миссий и демонстрация солидарности с Киевом.
«В военных сценариях речь может идти о таких точках как Киев, Одесса, Львов», – заявил Макрон.
Президент Франции также заявлял, что европейские страны могут направить миротворцев и инструкторов на Украину без согласия России.