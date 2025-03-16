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Глава оппозиционной партии Румынии написала письмо Путину

Ведомости

Председатель оппозиционной партии «S.O.S. Румыния» Диана Шошоакэ призвала президента РФ Владимира Путина не обращать внимание на «враждебные жесты» ее страны, которые совершаются «под эгидой НАТО и Евросоюза». Об этом политик заявила в письме, которое она направила российскому лидеру, пишет со ссылкой на копию документа «РИА Новости».

«От имени румынского народа, который является для России братским по православной вере, призываю вас не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии под эгидой НАТО и ЕС», – говорится в письме.

Шошоакэ подчеркнула, что власти Румынии не представляют «волю румынского народа, которому запретили выбрать суверенное руководство». Она заявила также, что ее дважды незаконно отстранили от участия в президентских выборах в республике. По словам политика, это связано с ее позицией – она выступает за «мир, независимость своей страны и против вовлечения ее в военные авантюры Великобритании, Франции и Брюсселя». Шошоакэ считает, что Евросоюз и НАТО навязывают Бухаресту участие в конфликте и настоящая диктатура установлена не в РФ, а в Европе. В письме Путину она пообещала бороться за нормализацию отношений с Москвой и указала, что ее страна имеет исторические претензии к Украине, призвав в будущем рассмотреть вопрос о «возвращении Бухаресту румынских территорий».

Центральное избирательное бюро республики отклонило заявку Шошоакэ на участие в президентских выборах 4 мая, пишет «РИА Новости». 9 марта румынские власти запретили победителю первого тура президентских выборов Кэлину Джорджеску участвовать в майских президентских выборах. Центральное избирательное бюро объяснило это тем, что поступило более 1000 возражений против его участия, включая обвинения в «антидемократической» и «экстремистской» политике. События в Румынии являются карикатурой на демократию, говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Кремле считают, что любые выборы, проводимые в Румынии без участия Джорджеску, будут нелегитимными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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