Шошоакэ подчеркнула, что власти Румынии не представляют «волю румынского народа, которому запретили выбрать суверенное руководство». Она заявила также, что ее дважды незаконно отстранили от участия в президентских выборах в республике. По словам политика, это связано с ее позицией – она выступает за «мир, независимость своей страны и против вовлечения ее в военные авантюры Великобритании, Франции и Брюсселя». Шошоакэ считает, что Евросоюз и НАТО навязывают Бухаресту участие в конфликте и настоящая диктатура установлена не в РФ, а в Европе. В письме Путину она пообещала бороться за нормализацию отношений с Москвой и указала, что ее страна имеет исторические претензии к Украине, призвав в будущем рассмотреть вопрос о «возвращении Бухаресту румынских территорий».