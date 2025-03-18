Economist: Киев превратился из союзника США в клиента
За семь недель Киев трансформировался из союзника Вашингтона в его клиента «с вымышленными долгами», заявил в беседе с Economist источник в украинском правительстве.
В материале говорится о положении украинских войск в Курской области на фоне наступления российских военнослужащих. По словам высокопоставленного источника в украинской разведке, «российский всплеск», вероятно, приурочен к стремлению президента США Дональда Трампа к перемирию. Собеседник издания считает, что Россия не согласится на прекращение огня, пока вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на ее земле. По мнению неназванного украинского офицера разведки, американский лидер хотел сделать Киев более сговорчивым, устранив возможные рычаги давления, которые можно было бы использовать для будущих территориальных уступок.
При этом источник в правительстве Украины считает, что это было совпадением.
«Ясно одно: Трамп нас терпеть не может, и за семь недель мы превратились из союзников в клиентов, причем в значительной степени с вымышленными долгами», – прокомментировал он.
17 марта Трамп заявил, что, по его мнению, Россия согласится на 30-дневное прекращение огня с Украиной. На 18 марта запланирован телефонный разговор Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. В числе тем для обсуждения – вопросы актуальной повестки дня и, главным образом, тезисы по украинскому урегулированию, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
11 марта, после встречи делегаций США и Украины в саудовской Джидде, Киев дал предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня. Вашингтон обязался довести инициативу до Москвы. 13 марта Путин заявил, что Москва согласна с идеей перемирия на Украине, но при заключении соглашения нужно учитывать нюансы. Их глава российского государства может обсудить с Трампом.