В материале говорится о положении украинских войск в Курской области на фоне наступления российских военнослужащих. По словам высокопоставленного источника в украинской разведке, «российский всплеск», вероятно, приурочен к стремлению президента США Дональда Трампа к перемирию. Собеседник издания считает, что Россия не согласится на прекращение огня, пока вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на ее земле. По мнению неназванного украинского офицера разведки, американский лидер хотел сделать Киев более сговорчивым, устранив возможные рычаги давления, которые можно было бы использовать для будущих территориальных уступок.