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Economist: Киев превратился из союзника США в клиента

Ведомости

За семь недель Киев трансформировался из союзника Вашингтона в его клиента «с вымышленными долгами», заявил в беседе с Economist источник в украинском правительстве.

В материале говорится о положении украинских войск в Курской области на фоне наступления российских военнослужащих. По словам высокопоставленного источника в украинской разведке, «российский всплеск», вероятно, приурочен к стремлению президента США Дональда Трампа к перемирию. Собеседник издания считает, что Россия не согласится на прекращение огня, пока вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на ее земле. По мнению неназванного украинского офицера разведки, американский лидер хотел сделать Киев более сговорчивым, устранив возможные рычаги давления, которые можно было бы использовать для будущих территориальных уступок.

При этом источник в правительстве Украины считает, что это было совпадением.

«Ясно одно: Трамп нас терпеть не может, и за семь недель мы превратились из союзников в клиентов, причем в значительной степени с вымышленными долгами», – прокомментировал он.

17 марта Трамп заявил, что, по его мнению, Россия согласится на 30-дневное прекращение огня с Украиной. На 18 марта запланирован телефонный разговор Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. В числе тем для обсуждения – вопросы актуальной повестки дня и, главным образом, тезисы по украинскому урегулированию, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

11 марта, после встречи делегаций США и Украины в саудовской Джидде, Киев дал предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня. Вашингтон обязался довести инициативу до Москвы. 13 марта Путин заявил, что Москва согласна с идеей перемирия на Украине, но при заключении соглашения нужно учитывать нюансы. Их глава российского государства может обсудить с Трампом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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