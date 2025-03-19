Силы ПВО сбили 57 беспилотников над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), говорится в сообщении Минобороны РФ.
Наибольшее число беспилотников – 35 – было уничтожено в небе над Курской областью. Над Орловской областью российские военные сбили 13 БПЛА, над акваторией Азовского моря – семь. По одному беспилотнику было нейтрализовано над территориями Тульской и Брянской областей.
Утром 19 марта Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода (Стригино) и Нижнекамска (Бегишево) для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В аэропорту Нижнего Новгорода мера была отменена в 6:05, в аэропорту Казани – в 6:30. В 07:30 ограничения отменили в воздушной гавани Нижнекамска.
В ночь на 18 марта, по данным Минобороны, силы противовоздушной обороны ПВО нейтрализовали 46 украинских БПЛА.