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Силы ПВО сбили 57 беспилотников над регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), говорится в сообщении Минобороны РФ.

Наибольшее число беспилотников – 35 – было уничтожено в небе над Курской областью. Над Орловской областью российские военные сбили 13 БПЛА, над акваторией Азовского моря – семь. По одному беспилотнику было нейтрализовано над территориями Тульской и Брянской областей.

Утром 19 марта Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода (Стригино) и Нижнекамска (Бегишево) для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В аэропорту Нижнего Новгорода мера была отменена в 6:05, в аэропорту Казани – в 6:30. В 07:30 ограничения отменили в воздушной гавани Нижнекамска.

В ночь на 18 марта, по данным Минобороны, силы противовоздушной обороны ПВО нейтрализовали 46 украинских БПЛА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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