Силы ПВО сбили 57 беспилотников над регионами России

Утром 19 марта Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода (Стригино) и Нижнекамска (Бегишево) для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В аэропорту Нижнего Новгорода мера была отменена в 6:05, в аэропорту Казани – в 6:30. В 07:30 ограничения отменили в воздушной гавани Нижнекамска.