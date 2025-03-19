Зеленский анонсировал разговор с Трампом

11 марта в Джидде прошли переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. По результатам диалога между странами представители Киева дали предварительное согласие на предложенное США 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы.