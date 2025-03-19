Газета
Телеграм
/ Политика

Зеленский анонсировал разговор с Трампом

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом 19 марта. Об этом украинский лидер сообщил в ходе совместного заявления для СМИ с президентом Финляндии Александром Стуббом. Трансляция велась на YouТube-канале офиса украинского лидера.

Зеленский рассказал, что лидеры стран планируют обсудить детали следующих шагов к мирному урегулированию конфликта с Россией. Трамп также может предоставить главе Украины детали его переговоров с Путиным, которые состоялись 18 марта.

«Я верю, что в этом году военные действия могут завершиться достойным миром», – заявил Зеленский.

11 марта в Джидде прошли переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. По результатам диалога между странами представители Киева дали предварительное согласие на предложенное США 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы.

18 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. В ходе диалога лидеры стран пришли к соглашению, что первым шагом на пути к миру станет прекращение боевых действий в энергетическом и инфраструктурном секторах. Позже Зеленский заявил, что Украина поддерживает данное предложение.

Украинский президент прибыл в Финляндию с первой леди Украины Еленой Зеленской для переговоров, посвященных поддержке украинской обороны и инвестициям Хельсинки в производство украинского оружия.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных