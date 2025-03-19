Зеленский анонсировал разговор с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом 19 марта. Об этом украинский лидер сообщил в ходе совместного заявления для СМИ с президентом Финляндии Александром Стуббом. Трансляция велась на YouТube-канале офиса украинского лидера.
Зеленский рассказал, что лидеры стран планируют обсудить детали следующих шагов к мирному урегулированию конфликта с Россией. Трамп также может предоставить главе Украины детали его переговоров с Путиным, которые состоялись 18 марта.
«Я верю, что в этом году военные действия могут завершиться достойным миром», – заявил Зеленский.
11 марта в Джидде прошли переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. По результатам диалога между странами представители Киева дали предварительное согласие на предложенное США 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы.
18 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. В ходе диалога лидеры стран пришли к соглашению, что первым шагом на пути к миру станет прекращение боевых действий в энергетическом и инфраструктурном секторах. Позже Зеленский заявил, что Украина поддерживает данное предложение.
Украинский президент прибыл в Финляндию с первой леди Украины Еленой Зеленской для переговоров, посвященных поддержке украинской обороны и инвестициям Хельсинки в производство украинского оружия.