Путин обязал покинуть страну незаконно находящихся в РФ украинцев

14 марта Путин подписал указ, который запрещает иностранцам покупать недвижимость в новых регионах РФ. Ограничения будут действовать до 1 января 2028 г. и распространяются на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Для регистрации сделок с недвижимостью гражданам недружественных стран потребуется специальное разрешение. Однако исключения будут сделаны для тех, кто принимал участие в специальной военной операции.