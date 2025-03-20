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Путин обязал покинуть страну незаконно находящихся в РФ украинцев

Они должны уехать до 10 сентября
Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, который обязывает находящихся незаконно в РФ граждан Украины выехать до 10 сентября или легализоваться. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В этом же указе отмечается, что иностранцы в Донбассе и Новороссии обязаны до 10 июня подтвердить отсутствие у них ВИЧ и неупотребление наркотиков.

При этом незаконно находящихся в России граждан Украины, которые сами обратятся в МВД для легализации, не будут преследовать до 10 сентября.

Минздраву РФ же президент поручил обеспечить проведение медосвидетельствования граждан Украины без предоставления миграционной карты или визы.

14 марта Путин подписал указ, который запрещает иностранцам покупать недвижимость в новых регионах РФ. Ограничения будут действовать до 1 января 2028 г. и распространяются на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Для регистрации сделок с недвижимостью гражданам недружественных стран потребуется специальное разрешение. Однако исключения будут сделаны для тех, кто принимал участие в специальной военной операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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