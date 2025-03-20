Путин обязал покинуть страну незаконно находящихся в РФ украинцев

Путин обязал покинуть страну незаконно находящихся в РФ украинцевОни должны уехать до 10 сентября
Президент России Владимир Путин подписал указ, который обязывает находящихся незаконно в РФ граждан Украины выехать до 10 сентября или легализоваться. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В этом же указе отмечается, что иностранцы в Донбассе и Новороссии обязаны до 10 июня подтвердить отсутствие у них ВИЧ и неупотребление наркотиков.
При этом незаконно находящихся в России граждан Украины, которые сами обратятся в МВД для легализации, не будут преследовать до 10 сентября.
Минздраву РФ же президент поручил обеспечить проведение медосвидетельствования граждан Украины без предоставления миграционной карты или визы.
14 марта Путин подписал указ, который запрещает иностранцам покупать недвижимость в новых регионах РФ. Ограничения будут действовать до 1 января 2028 г. и распространяются на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Для регистрации сделок с недвижимостью гражданам недружественных стран потребуется специальное разрешение. Однако исключения будут сделаны для тех, кто принимал участие в специальной военной операции.