NBC News: Байден намерен вернуться в политику
Бывший президент США Джо Байден намерен вернуться в политику, чтобы помочь Демократической партии восстановить утраченные позиции, сообщает NBC News со ссылкой на источники, близкие к бывшему главе Соединенных Штатов.
Собеседники телеканала рассказали, что в прошлом месяце Байден в частном порядке провел встречу с новым председателем национального комитета Демократической партии Кеном Мартином. В ходе беседы бывший глава США предложил помощь в восстановлении популярности партии.
Как утверждают партийные активисты, пока инициатива Байдена не увенчалась успехом, поскольку после своего поражения на президентских выборах в 2024 г. он скорее олицетворяет прошлое партии, чем ее будущее.
«Пришло время двигаться дальше с новым руководством», – сказал давний сборщик средств от Демократической партии в Филадельфии Алан Кесслер.
По данным опроса NBC News, уровень популярности Демократической партии достиг рекордно низкого показателя. Из всех респондентов только 27% заявили, что положительно относятся к партии. Последний раз показатель популярности партии был на таком уровне в 1990 г.
Бывшая первая леди Джилл Байден также готова проводить кампанию и собирать средства для демократов, сообщил телеканалу приближенный к ней источник.
Нынешняя администрация США часто публично критикует внешнюю и внутреннюю политику Байдена. 14 марта американский президент Дональд Трамп обвинил его в ухудшении отношений с Россией. По его словам, «плутоватый» Байден втянул США «в настоящий бардак» с РФ. При этом сам Трамп намерен вытащить страну из него.