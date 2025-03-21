NBC News: Байден намерен вернуться в политику

Нынешняя администрация США часто публично критикует внешнюю и внутреннюю политику Байдена. 14 марта американский президент Дональд Трамп обвинил его в ухудшении отношений с Россией. По его словам, «плутоватый» Байден втянул США «в настоящий бардак» с РФ. При этом сам Трамп намерен вытащить страну из него.