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NBC News: Байден намерен вернуться в политику

Ведомости

Бывший президент США Джо Байден намерен вернуться в политику, чтобы помочь Демократической партии восстановить утраченные позиции, сообщает NBC News со ссылкой на источники, близкие к бывшему главе Соединенных Штатов.

Собеседники телеканала рассказали, что в прошлом месяце Байден в частном порядке провел встречу с новым председателем национального комитета Демократической партии Кеном Мартином. В ходе беседы бывший глава США предложил помощь в восстановлении популярности партии.

Как утверждают партийные активисты, пока инициатива Байдена не увенчалась успехом, поскольку после своего поражения на президентских выборах в 2024 г. он скорее олицетворяет прошлое партии, чем ее будущее.

«Пришло время двигаться дальше с новым руководством», – сказал давний сборщик средств от Демократической партии в Филадельфии Алан Кесслер.

По данным опроса NBC News, уровень популярности Демократической партии достиг рекордно низкого показателя. Из всех респондентов только 27% заявили, что положительно относятся к партии. Последний раз показатель популярности партии был на таком уровне в 1990 г.

Бывшая первая леди Джилл Байден также готова проводить кампанию и собирать средства для демократов, сообщил телеканалу приближенный к ней источник.

Нынешняя администрация США часто публично критикует внешнюю и внутреннюю политику Байдена. 14 марта американский президент Дональд Трамп обвинил его в ухудшении отношений с Россией. По его словам, «плутоватый» Байден втянул США «в настоящий бардак» с РФ. При этом сам Трамп намерен вытащить страну из него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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