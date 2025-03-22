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Суд отменил запрет на выезд Порошенко с Украины

Ведомости

Винницкий окружной административный суд отменил бессрочный запрет на выезд из страны бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань в своей колонке на сайте «Украинской правды».

Головань уточнил, что суд признал незаконным и отменил решение начальника отделения инспекторов пограничной службы от 16 января 2025 г., которым Порошенко отказали в пересечении государственной границы. При этом адвокат заметил, что на самом деле соответствующее решение принимали не пограничники, это происходило на значительно более высоком уровне.

«Поскольку контроль за деятельностью государственной пограничной службы Украины осуществляется президентом Украины [Владимиром Зеленским], можем не сомневаться, что именно Зеленский является личным пограничником Порошенко», – отметил Головань.

Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 г. В декабре 2021 г. против него возбудили уголовное дело о государственной измене из-за возможной причастности вместе с основателем запрещенной в 2022 г. «пророссийской» «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктором Медведчуком к торговле углем с неподконтрольными Киеву районами Донбасса. Порошенко грозит до 15 лет тюрьмы. Его имущество арестовали в январе 2022 г. Украинский суд не стал арестовывать Порошенко, но обязал явиться по первому требованию.

В декабре 2023 г. бывшему президенту не разрешили выехать за рубеж. По данным СБУ, он планировал встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 28 января 2025 г. минюст Украины арестовал имущество сына Порошенко Алексея за неуплату штрафа в 51 000 гривен ($1200) за уклонение от мобилизации. В феврале 2024 г. госбюро расследований Украины объявило о завершении расследования дела Порошенко. В апреле прошлого года он объявил о намерениях баллотироваться на выборах. Они должны были состояться весной 2024 г., но провести их помешало военное положение.

13 февраля Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против Порошенко. Под ограничения также попали миллиардер Игорь Коломойский, основатель запрещенной в 2022 г. «пророссийской» «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, экс-депутат Верховной рады Константин Жеваго и бывший деловой партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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