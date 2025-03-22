Суд отменил запрет на выезд Порошенко с Украины

В декабре 2023 г. бывшему президенту не разрешили выехать за рубеж. По данным СБУ, он планировал встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 28 января 2025 г. минюст Украины арестовал имущество сына Порошенко Алексея за неуплату штрафа в 51 000 гривен ($1200) за уклонение от мобилизации. В феврале 2024 г. госбюро расследований Украины объявило о завершении расследования дела Порошенко. В апреле прошлого года он объявил о намерениях баллотироваться на выборах. Они должны были состояться весной 2024 г., но провести их помешало военное положение.