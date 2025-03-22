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МИД указал на право России ответить на украинские атаки на энергообъекты

Ведомости

Россия оставляет за собой право на симметричный ответ в связи с продолжающимися ударами со стороны Украины по энергетическим объектам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий дипломата опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что, несмотря на инициированную США договоренность о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, которую Украина официально поддержала, атаки по территории России продолжаются. 19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, 21 марта – газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области. Кроме того, по словам дипломата, зафиксированы очередные случаи сознательного направления украинских беспилотников на жилые дома и социальные учреждения.

«Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 г., в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс», – считает Захарова.

18 марта президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поддержал предложение американской стороны о 30-дневном взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал военнослужащим соответствующую команду.

Несмотря на это, 20 марта, по версии следствия, украинские силы, незаконно вторгшиеся на российскую территорию, подорвали газораспределительную станцию «Суджа». В результате взрыва объект получил существенные повреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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