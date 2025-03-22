МИД указал на право России ответить на украинские атаки на энергообъекты

Захарова напомнила, что, несмотря на инициированную США договоренность о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, которую Украина официально поддержала, атаки по территории России продолжаются. 19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, 21 марта – газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области. Кроме того, по словам дипломата, зафиксированы очередные случаи сознательного направления украинских беспилотников на жилые дома и социальные учреждения.