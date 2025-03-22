Мэра Стамбула Имамоглу доставили во Дворец правосудия
Полиция доставила задержанного мэра Стамбула и представителя оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу во Дворец правосудия для дачи показаний перед прокурором. Об этом сообщает Milliyet.
Вместе с Имамоглу во Дворец правосудия направлен еще 91 подозреваемый. Прокурор примет решение о передаче материалов дела в суд, который изберет дальнейшую меру пресечения.
Масштабные протесты в Турции начались после задержания Имамоглу 19 марта. Мэр подозревается в незаконных тендерах, взяточничестве и вымогательстве. По версии следствия, до избрания он был главой преступной организации, а после избрания сформировал с другими фигурантами собственные подструктуры для продолжения преступной деятельности.
На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оппозиция страны оказывает политическое давление на полицию и судебную систему. 22 марта протесты проходят в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании во время акций протеста 343 человек. В тот же день завершился процесс дачи показаний мэром Стамбула, он продлился пять часов, писала Milliyet.