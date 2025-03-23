Песков: обольщаться относительно скорых мирных перспектив по Украине не стоитПо словам представителя Кремля, администрация Трампа готова говорить о мире
России и США предстоит долгая работа над урегулированием по Украине, обольщаться относительно скорых перспектив не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
О новой администрации президента США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новая американская администрация явно придерживается другой позиции по отношению к Украине, чем администрация экс-президента США Джо Байдена. Представитель Кремля подчеркнул, что администрация Дональда Трампа говорит о мире и перспективах экономического сотрудничества, которые, по их мнению, принесут выгоду всем. Хотя главной целью для США остается обеспечение интересов самой Америки, добавил Песков, также указав, что для России важен потенциал взаимовыгодного сотрудничества, несмотря на разногласия с США.
Представитель Кремля отметил, что США склоняют украинское руководство к сделкам, которые, по его мнению, приведут к контролю над значительной частью инфраструктуры Украины американскими властями. Песков выразил беспокойство по поводу возможных угроз для России, если эта ситуация продолжится. Он также отметил, что Киев может обещать многое, но не стоит переоценивать цену его слов, ссылаясь на ситуацию с энергетической инфраструктурой Украины, где Киев нарушает обязательства, в отличие от России, которая, по словам Пескова, придерживается данных обещаний.
О дальнейших переговорах
Песков добавил, что несоответствие между заявленными договоренностями и их реальным исполнением украинской стороной может стать темой для дальнейших телефонных переговоров. Пресс-секретарь подчеркнул, что работа по этим вопросам ведется.
Он также напомнил, что не стоит ожидать быстрого завершения конфликта или изменений в отношениях, так как предстоит серьезная и кропотливая работа. Важно понимать, что решение вопросов требует внимания к деталям и что даже в рамках обсуждений, таких как возвращение к черноморской инициативе, существует множество нюансов, которые предстоит согласовать.
О санкциях
Песков выразил мнение, что санкции, вероятно, не будут сняты в ближайшее время и что Россия должна научиться противостоять им и развиваться, несмотря на их существование. В ответ на вопросы о влиянии США на мировую политику Песков признал, что это влияние значительное, но отметил парадоксальную ситуацию, когда Европа, несмотря на свои интересы в мире, продолжает поддерживать милитаристскую политику и наращивать расходы на оборону, а не на социальное развитие.
23 марта Песков в интервью Зарубину также допустил возможность неафишируемых контактов между Путиным и Трампом. Песков отметил, что журналисты зачастую оценивают продолжительность телефонных переговоров, основываясь на официальных сообщениях о начале и завершении разговора. Однако, по его словам, фактическая длительность разговора могла отличаться, поскольку перед его началом необходимо пройти технические процедуры, включая соединение, тестирование связи и проверку работы переводчиков, обеспечивающих двусторонний перевод.
Пресс-секретарь уточнил, что с учетом этих факторов беседа длилась около двух часов, что действительно делает ее одной из самых долгих. Он подчеркнул, что переговоры проходили в доверительной, откровенной и конструктивной атмосфере. Отвечая на вопрос, находился ли президент России один во время разговора, Песков подтвердил, что это действительно было так. Он также обратил внимание на высказывания Дональда Трампа последних недель, которые могут навести на мысль, что телефонных контактов между лидерами было больше двух. Однако, по его словам, точное количество разговоров остается неизвестным.
В ходе брифинга 20 марта Песков сообщил, что официальные переговоры делегаций России и США состоятся в саудовской Джидде в самые ближайшие дни, в настоящее время согласовываются последние нюансы. В тот же день стало известно, что переговоры между российской и американской делегациями пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта.