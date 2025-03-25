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Маск назвал нападения на дилерские центры и зарядные станции Tesla терактами

Ведомости

Бизнесмен, глава департамента повышения эффективности государственного управления правительства (DOGE) США Илон Маск заявил, что нападения на объекты Tesla являются террористическими актами. Об этом он написал на своей странице в X.

«Нет никаких сомнений в том, что стрельба по магазинам Tesla и поджог зарядных станций – это террористические акты», – отметил Маск.

Ранее Маск называл акты вандализма в отношении автомобилей и дилерских центров Tesla проявлением психических расстройств.

Fox News 24 марта сообщал о «волне атак», которым объекты Tesla подверглись после того, как Маск возглавил DOGE. Так, в дилерском центре Tesla в Остине в Техасе были обнаружены зажигательные устройства. Также до этого нападениям подвергались автомобили, дилерские центры и зарядные станции компании.

Президент США Дональд Трамп также высказывался по этому поводу, заявив, что злоумышленники, совершающие подобные действия, являются террористами. Американский лидер допустил заключение в тюрьмы Сальвадора виновных в саботаже Tesla.

28 февраля агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на мнение экспертов и данные рынка, что акции компании Tesla продолжают падать, а инвесторы ожидают новых убытков. С момента достижения максимума в конце 2024 г. их стоимость снизилась примерно на 40%. Особенно резкое падение произошло после публикации информации о сокращении продаж в Европе в январе почти вдвое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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