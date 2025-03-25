Маск назвал нападения на дилерские центры и зарядные станции Tesla терактами

28 февраля агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на мнение экспертов и данные рынка, что акции компании Tesla продолжают падать, а инвесторы ожидают новых убытков. С момента достижения максимума в конце 2024 г. их стоимость снизилась примерно на 40%. Особенно резкое падение произошло после публикации информации о сокращении продаж в Европе в январе почти вдвое.