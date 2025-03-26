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МИД Белоруссии выразил соболезнования семьям погибших российских журналистов

Ведомости

Министерство иностранных дел Белоруссии выразило соболезнования семьям погибших в зоне спецоперации российских журналистов. Заявление опубликовано в Telegram-канале.

МИД Белоруссии призвал международное сообщество к незамедлительной реакции и действенным мерам. При этом в ведомстве отмечают, что молчание ОБСЕ, ЮНЕСКО и СПЧ ставит под сомнение «их авторитет, беспристрастность и способность защитить журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности».

26 марта в Белгородской области погибла военкор «Первого канала» Анна Прокофьева. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Съемочная группа канала подорвалась на украинской мине.

24 марта в зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. ВСУ нанесли прицельный удар по гражданской машине с журналистами двумя ракетами HIMARS.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила 26 марта, что Россия требует незамедлительной реакции со стороны международных институтов на убийство представителей российских СМИ.

РФ ждет исчерпывающих мер по прекращению атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на сотрудников прессы со стороны гендиректора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, добавила представитель МИДа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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