МИД Белоруссии выразил соболезнования семьям погибших российских журналистов

МИД Белоруссии призвал международное сообщество к незамедлительной реакции и действенным мерам. При этом в ведомстве отмечают, что молчание ОБСЕ, ЮНЕСКО и СПЧ ставит под сомнение «их авторитет, беспристрастность и способность защитить журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности».